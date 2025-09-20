Náutico x Ponte Preta: veja onde assistir, horário e escalações para partida decisiva na Série C

O Náutico recebe a Macaca neste sábado (20), às 17h, em duelo pela 3ª rodada do quadrangular final da Terceira Divisão

Jogador do Náutico, Auremir (Rafael Vieira)

Tarde de decisão no estádio dos Aflitos! Neste sábado (20), o Náutico recebe a Ponte Preta, às 17h, pela 3ª rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida marca o fim do 1º turno desta segunda fase e terá transmissão da Band, DAZN e SportyNet.

Depois da derrota para o Guarani, o jogo ganhou uma importância ainda maior para o Timbu. A equipe busca uma recuperação imediata na competição e se recolocar na zona classificatória para o acesso. Com uma vitória e uma derrota em dois jogos, o clube alvirrubro é o 3º colocado, com os mesmos três pontos do Guarani, porém um saldo pior.

A Ponte Preta, por sua vez, está 100% no quadrangular de acesso. A equipe de Campinas venceu o clássico contra o Guarani, fora de casa, e voltou a vencer atuando em seus domínios, contra o Brusque. Uma vitória da Macaca deixaria a situação bem encaminhada para o acesso à Série B.

Apesar de fora da zona de classificação, o Náutico ainda pode terminar a 3ª rodada na primeira posição. Se vencer a Ponte por dois gols de diferença, o clube pernambucano ultrapassa os rivais na tabela e esperam um tropeço do Guarani para confirmar a liderança. O Bugre recebe o Brusque no Brinco de Ouro pelo outro jogo do Grupo C do quadrangular.

Náutico

O técnico Hélio dos Anjos seguirá com problemas para escalar a força máxima da equipe. A principal dor de cabeça ficará por conta da defesa. Serão desfalques confirmados neste jogo os zagueiros: Carlinhos, Rayan e Mateus Silva. Enquanto os dois primeiros estarão fora por lesão, Mateus Silva não será utilizado por uma multa que o Náutico teria que pagar para a Ponte se escalasse o atleta, em uma quantia de R$ 1 milhão.

Os alvirrubros também terão um problema no meio de campo. O meia Patrick Allan sofreu uma lesão de grau 2 no ligamento do joelho contra o Guarani e não deverá mais retornar nesta fase da competição. Em contrapartida, a comissão técnica ganhará o retorno de Lucas Cardoso, recuperado de uma lesão no joelho que o afastou por mais de um mês.

O meia-atacante Lucas Cardoso disputa vaga com o recém-chegado Vitinho. Lucas era titular antes de sofrer o problema físico, mas o ritmo de jogo pode pesar na escolha, já que não entra em campo desde o dia 3 de agosto. Vitinho estreou justamente na última rodada e já ganhou elogios do comandante alvirrubro.

Com uma provável dupla de zaga formada por João Maistro e Índio, o restante da equipe deve seguir a base do revés para o Guarani. Outro retorno importante será o do centroavante Paulo Sérgio, que disputa vaga com o nigeriano Samuel Otusanya no comando de ataque.

Ponte Preta

A Macaca terá um nove desfalque em relação ao jogo da última rodada. O volante Léo Oliveira teve um problema no adutor e não deve ter condições de jogo. Para o seu lugar, o técnico Marcelo Fernandes tende a optar pela entrada de Lucas Cândido. Os atletas Sérgio Raphael e Serginho seguem fora de combate por questões físicas.

Ademais, a Ponte não deverá ter maiores novidades para visitar o Náutico. O treinador Marcelo Fernandes aposta na manutenção de sua equipe, uma vez que venceu todos os seus cinco jogos no comando do clube até aqui.

Ficha do jogo

Náutico: Muriel, Arnaldo, João Maistro, Índio e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Lucas Cardoso (Vitinho); Hélio Borges, Vinícius e Samuel Otusanya (Paulo Sérgio). Técnico: Hélio dos Anjos.

Ponte Preta: Diogo Silva, Pacheco, Wenderson, Saimon e Artur; Lucas Cândido, Luiz Felipe e Elvis; Jonas Toró, Bruno Lopes e Jeh. Técnico: Marcelo Fernandes.

Local: Estádio dos Aflitos

Horário: 17h

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Maria de Fátima Mendonça da Trindade (ambos de AL)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Band (TV aberta), DAZN, SportyNet+ e SportyNet (YouTube)