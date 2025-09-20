Náutico x Ponte Preta: veja onde assistir, horário e escalações para partida decisiva na Série C
O Náutico recebe a Macaca neste sábado (20), às 17h, em duelo pela 3ª rodada do quadrangular final da Terceira Divisão
Publicado: 20/09/2025 às 08:00
Jogador do Náutico, Auremir (Rafael Vieira)
Tarde de decisão no estádio dos Aflitos! Neste sábado (20), o Náutico recebe a Ponte Preta, às 17h, pela 3ª rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida marca o fim do 1º turno desta segunda fase e terá transmissão da Band, DAZN e SportyNet.
Depois da derrota para o Guarani, o jogo ganhou uma importância ainda maior para o Timbu. A equipe busca uma recuperação imediata na competição e se recolocar na zona classificatória para o acesso. Com uma vitória e uma derrota em dois jogos, o clube alvirrubro é o 3º colocado, com os mesmos três pontos do Guarani, porém um saldo pior.
A Ponte Preta, por sua vez, está 100% no quadrangular de acesso. A equipe de Campinas venceu o clássico contra o Guarani, fora de casa, e voltou a vencer atuando em seus domínios, contra o Brusque. Uma vitória da Macaca deixaria a situação bem encaminhada para o acesso à Série B.
Apesar de fora da zona de classificação, o Náutico ainda pode terminar a 3ª rodada na primeira posição. Se vencer a Ponte por dois gols de diferença, o clube pernambucano ultrapassa os rivais na tabela e esperam um tropeço do Guarani para confirmar a liderança. O Bugre recebe o Brusque no Brinco de Ouro pelo outro jogo do Grupo C do quadrangular.
Náutico
O técnico Hélio dos Anjos seguirá com problemas para escalar a força máxima da equipe. A principal dor de cabeça ficará por conta da defesa. Serão desfalques confirmados neste jogo os zagueiros: Carlinhos, Rayan e Mateus Silva. Enquanto os dois primeiros estarão fora por lesão, Mateus Silva não será utilizado por uma multa que o Náutico teria que pagar para a Ponte se escalasse o atleta, em uma quantia de R$ 1 milhão.
Os alvirrubros também terão um problema no meio de campo. O meia Patrick Allan sofreu uma lesão de grau 2 no ligamento do joelho contra o Guarani e não deverá mais retornar nesta fase da competição. Em contrapartida, a comissão técnica ganhará o retorno de Lucas Cardoso, recuperado de uma lesão no joelho que o afastou por mais de um mês.
O meia-atacante Lucas Cardoso disputa vaga com o recém-chegado Vitinho. Lucas era titular antes de sofrer o problema físico, mas o ritmo de jogo pode pesar na escolha, já que não entra em campo desde o dia 3 de agosto. Vitinho estreou justamente na última rodada e já ganhou elogios do comandante alvirrubro.
Com uma provável dupla de zaga formada por João Maistro e Índio, o restante da equipe deve seguir a base do revés para o Guarani. Outro retorno importante será o do centroavante Paulo Sérgio, que disputa vaga com o nigeriano Samuel Otusanya no comando de ataque.
Ponte Preta
A Macaca terá um nove desfalque em relação ao jogo da última rodada. O volante Léo Oliveira teve um problema no adutor e não deve ter condições de jogo. Para o seu lugar, o técnico Marcelo Fernandes tende a optar pela entrada de Lucas Cândido. Os atletas Sérgio Raphael e Serginho seguem fora de combate por questões físicas.
Ademais, a Ponte não deverá ter maiores novidades para visitar o Náutico. O treinador Marcelo Fernandes aposta na manutenção de sua equipe, uma vez que venceu todos os seus cinco jogos no comando do clube até aqui.
Ficha do jogo
Náutico: Muriel, Arnaldo, João Maistro, Índio e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Lucas Cardoso (Vitinho); Hélio Borges, Vinícius e Samuel Otusanya (Paulo Sérgio). Técnico: Hélio dos Anjos.
Ponte Preta: Diogo Silva, Pacheco, Wenderson, Saimon e Artur; Lucas Cândido, Luiz Felipe e Elvis; Jonas Toró, Bruno Lopes e Jeh. Técnico: Marcelo Fernandes.
Local: Estádio dos Aflitos
Horário: 17h
Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)
Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Maria de Fátima Mendonça da Trindade (ambos de AL)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Transmissão: Band (TV aberta), DAZN, SportyNet+ e SportyNet (YouTube)