Náutico x Guarani: veja onde assistir, horário e escalações pela Série C

O Náutico recebe a equipe paulista em confronto decisivo neste sábado (13), às 17h, no estádio dos Aflitos

Náutico vence o Guarani em Campinas (@raphaelsilvestre27 / GuaraniFC)

Estreando diante do seu torcedor no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico recebe o Guarani neste sábado (13), às 17h, no estádio dos Aflitos. O confronto será válido pela 2ª rodada da segunda fase e terá transmissão da Band, DAZN e SportyNet.

O Timbu chega ao confronto buscando manter o 100% de aproveitamento. A equipe estreou com uma vitória importante fora de casa contra o Brusque, por 1 a 0. Chegando aos seis pontos após duas rodadas, os alvirrubros ficariam em uma situação confortável na largada do quadrangular.

O Guarani, por sua vez, vem aos Aflitos precisando de uma recuperação imediata. O Bugre foi derrotado no clássico contra a Ponte Preta e buscará os seus primeiros pontos no duelo deste sábado.

Náutico e Guarani já se encontraram nesta própria edição de Terceira Divisão. As equipes estiveram frente a frente pela 14ª rodada da primeira fase, onde os pernambucanos venceram pelo placar de 1 a 0, em Campinas.

Náutico

O técnico Hélio dos Anjos terá que lidar com problemas no sistema defensivo. O Timbu não terá disponível o zagueiro João Maistro, expulso na 1ª rodada do quadrangular. O também zagueiro Mateus Silva retorna de lesão e ainda tem presença entre os titulares incerta. Mais um problema de última hora foi o do zagueiro Carlinhos, que sentiu dores no treinamento e passou a ser dúvida para o duelo

Nas peças ofensivas, o Náutico seguirá sem poder contar com o meia-atacante Lucas Cardoso. O atleta já está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho, mas ainda não ficará disponível. O mesmo caso se aplica ao centroavante Paulo Sérgio, que ainda não estará à disposição do comandante alvirrubro.

Com isso, o Náutico seguirá uma base das últimas escalações, sobretudo do meio para frente. Patrick Allan deve seguir como o meia armador, e Samuel Otusanya no comando de ataque.

Guarani

O Bugre do técnico Matheus Costa avalia mudanças na escalação titular após a derrota no clássico campineiro. A única alteração garantida é a entrada do lateral Lucas Justen, que substitui o lesionado Cicinho.

A base da equipe deve ser mantida e entre os destaques aparecem o veterano zagueiro David Braz e o atacante Bruno Santos. Bruno, inclusive, já conta com cinco gols marcados nesta Série C.

Ficha do jogo



Náutico: Muriel, Arnaldo, Rayan, Carlinhos (Mateus Silva) e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Samuel Otusanya. Técnico: Hélio dos Anjos

Guarani: Dalberson; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, David Braz (Alan Santos) e Emerson Barbosa; Kelvi, Isaque e Diego Torres; Kauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. Técnico: Matheus Costa.

Local: Estádio dos Aflitos

Horário: 17h

Árbitro: Jose Mendonca da Silva Junior

Assistentes: Andrey Luiz De Freitas e Roberto Rivelino Dos Santos Junior (ambos do PR)

Transmissão: Band, DAZN e SportyNet