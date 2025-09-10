Morre Allan Cole, atleta jamaicano e ex-jogador do Náutico
O ex-atacante morreu nesta quarta-feira (10), aos 74 anos de idade, em Kingston
Publicado: 10/09/2025 às 19:03
Allan Cole, ex-jogador do Náutico (Reprodução)
Luto no mundo do futebol. Morreu nesta quarta-feira (10), em Kingston, o jamaicano e ex-jogador do Náutico, Allan Cole. O ex-atleta tinha 74 anos de idade e guardará um espaço de carinho especial da torcida alvirrubra.
Allan Cole defendeu o Náutico entre os anos de 1971 e 1972, onde disputou 20 partidas e balançou as redes por três oportunidades, incluindo um gol no clássico contra o Sport. O atacante era conhecido por sua habilidade e havia chegado ao Timbu após uma excursão do clube pela América Central.
Allan “Skill” Cole, como era conhecido, também era amigo pessoal do astro da música Bob Marley. O ex-atleta trabalhou junto ao cantor jamaicano e teve contribuição direta na sua carreira musical de sucesso.
A seleção feminina da Jamaica, inclusive, chegou a ser presenteada com uma camisa de Allan Cole quando visitou os Aflitos em 2024. As jamaicanas estavam em solo pernambucano em preparação para um amistoso contra a Seleção Brasileira e foram presenteadas pelo presidente alvirrubro.