LUTO

Morre Allan Cole, atleta jamaicano e ex-jogador do Náutico

O ex-atacante morreu nesta quarta-feira (10), aos 74 anos de idade, em Kingston

Caio Antunes

Publicado: 10/09/2025 às 19:03

Allan Cole, ex-jogador do Náutico/Reprodução

Luto no mundo do futebol. Morreu nesta quarta-feira (10), em Kingston, o jamaicano e ex-jogador do Náutico, Allan Cole. O ex-atleta tinha 74 anos de idade e guardará um espaço de carinho especial da torcida alvirrubra.

Allan Cole defendeu o Náutico entre os anos de 1971 e 1972, onde disputou 20 partidas e balançou as redes por três oportunidades, incluindo um gol no clássico contra o Sport. O atacante era conhecido por sua habilidade e havia chegado ao Timbu após uma excursão do clube pela América Central.

Allan “Skill” Cole, como era conhecido, também era amigo pessoal do astro da música Bob Marley. O ex-atleta trabalhou junto ao cantor jamaicano e teve contribuição direta na sua carreira musical de sucesso.

A seleção feminina da Jamaica, inclusive, chegou a ser presenteada com uma camisa de Allan Cole quando visitou os Aflitos em 2024. As jamaicanas estavam em solo pernambucano em preparação para um amistoso contra a Seleção Brasileira e foram presenteadas pelo presidente alvirrubro.

 

