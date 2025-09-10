Arnaldo destaca consistência do trabalho no Náutico para sequência da Série C
O lateral do Náutico ressaltou o nível de foco e a evolução da equipe para a sequência do quadrangular final, rumo ao acesso à Série B
Publicado: 10/09/2025 às 18:24
Arnaldo, lateral do Náutico (Gabriel França / CNC)
Vivendo uma ótima fase dentro do campo, o Náutico busca manter a sua consistência e nível de desempenho para conquistar o objetivo final da temporada, o acesso à Série B. O Timbu ainda terá cinco disputas pelo quadrangular final e recebe o Guarani no próximo sábado (13), pela 2ª rodada da segunda fase.
Em entrevista coletiva, o lateral Arnaldo destacou a consistência no trabalho que vem sendo realizado pelo técnico Hélio dos Anjos. O defensor ressaltou o nível alto de foco que o elenco vem demonstrando, sempre em busca da evolução dentro da competição nacional.
“A gente sabe que o psicológico é muito importante, mas isso a gente adquiri no trabalho. A gente trabalha bastante, assiste vídeo, trabalha em campo. Então isso tem nos motivado mais, tem nos dado mais confiança. É seguir, a gente está trabalhando cada dia mais, que sabe que o Hélio não deixa a “peteca” baixar. Ele está certo, a gente sabe que não ganhou nada. É pés no chão, a gente tem muita pela frente ainda. É evoluir e buscar os resultados”, disse Arnaldo.
“Eu penso que o jogador aprende em três situações: ouvindo, vendo e fazendo. A gente consegue nessa semana cheia fazer as três coisas e cada uma agrega a outra. A gente está muito focado nisso, a gente realmente se fechou e sabe que tem muito trabalho pela frente, mas estamos no caminho certo”, completou.
Fase do Náutico
A grande fase da equipe alvirrubra é demostrada em números durante a Série C. O Timbu chega para a próxima rodada com uma invencibilidade de 13 jogos pela competição nacional. O Náutico, inclusive, já estreou com vitória no quadrangular de acesso, com um triunfo fora de casa contra o Brusque.