Brusque x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pelo quadrangular da Série C

O Náutico visita a equipe catarinense neste domingo (7), às 19h, pela abertura do quadrangular final da Série C

Náutico x Brusque, em duelo pela 4ª rodada da Série C de 2025 (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico inicia neste domingo (7) a sua jornada final rumo ao acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu encara o Brusque, às 19h, pela abertura do quadrangular final da Série C. O jogo acontece no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, e terá transmissão de DAZN e SportyNet. Vale lembrar que a partir desta fase, a Série C passará a contar com o árbitro de vídeo.

O clube alvirrubro terá o primeiro de seis duelos rumo ao acesso para a Segunda Divisão nacional. Dono da terceira melhor campanha na primeira fase, com 36 pontos, o Náutico inicia o quadrangular como visitante e, consequentemente, encerrará a disputa contra o próprio Brusque, na condição de mandante. Já o clube catarinense encerrou a fase regular na 6ª posição, com 28 pontos somados.

No encontro pela primeira fase da Série C, as equipes sempataram pelo placar de 0 a 0, no estádio dos Aflitos, ainda pela 4ª rodada da competição.

Náutico

Apesar de um novo campeonato se iniciando, o clube pernambucano chega ao quadrangular ostentando uma expressiva invencibilidade de 12 jogos pela competição nacional. A equipe não é derrotada desde o dia 24 de maio, ainda pela 7ª rodada, contra a Ponte Preta.

Além dos jogos invictos, o Náutico também vem com números defensivos históricos. A equipe de Hélio dos Anjos obteve a marca de melhor defesa da história da primeira fase no atual formato da Série C. Os alvirrubros sofreram apenas sete gols após as 19 rodadas de Terceirona.

Para o jogo, Hélio dos Anjos terá praticamente a sua força máxima disponível. Dosando a carga dos atletas na reta final de primeira fase, quando já estava classificado, o Náutico agora chega mais inteiro fisicamente.

Devem retornar ao time já recuperados de lesões musculares o goleiro Muriel e o zagueiro Mateus Silva. Ambos foram desfalques nas últimas rodadas e agora voltam a estar disponíveis após pequenas lesões.

Em contrapartida dos retornos, o Náutico ainda precisará lidar com desfalques. O meia-atacante Lucas Cardoso ainda está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho e ainda não estará apto. Além dele, Paulo Sérgio seguirá fora de combate pelo clube alvirrubro. O camisa nove voltou a sentir um problema físico e não viajou para o jogo em Santa Catarina.

Para a vaga de centroavante, a disputa tende a ser acirrada entre Bruno Mezenga e Samuel Otusanya. No meio, Patrick Allan deverá ser mantido na armação e ganhará concorrência do recém-chegado Vitinho. Muriel e Mateus Silva devem retornar já para a equipe titular.

HOJE COMEÇA O QUADRANGULAR DO ACESSO! ??????



É O INÍCIO DA NOSSA CAMINHADA EM BUSCA DO MAIOR OBJETIVO: O ACESSO! ?????????? É DIA DE CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE! ????????? pic.twitter.com/Y0A0HW5hPN — Náutico (@nauticope) September 7, 2025

Brusque

O clube quadricolor chega para a segunda fase após sofrer grandes oscilações na primeira fase da Série C. Apesar disso, o Bruscão vem de duas vitórias seguidas, que fizeram a equipe se recuperar e chegar confiante ao quadrangular final.

O Brusque, inclusive, anunciou mais dois reforços para a fase decisiva rumo ao acesso. Chegaram para a equipe o lateral-direito Danielzinho e o atacante Douglas Oliveira. Em relação ao time que venceu o CSA na última rodada, o técnico Bernardo Franco não terá novos desfalque e ainda ganhará os retornos de Ítalo e Thomaz, que cumpriram suspensão.

Entre destaques no elenco do Quadricolor se destacam o experiente Diego Mathias o atacante Guilherme Pira. O segundo já balançou as redes quatro vezes nesta Série C, tendo marcado nos dois últimos jogos da equipe.

Ficha do jogo

Brusque: Matheus Nogueira, Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool e Ailton; Jean Mangabeira, Alex Paulino e Diego Mathias; Biel, Guilherme Pira e Olávio. Técnico: Bernardo Franco.

Náutico: Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga (Samuel Otusanya). Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Estádio Augusto Bauer, Santa Catarina

Horário: 19h

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf(MS)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo(ambos de MS)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho(RJ)

Transmissão: SportyNet e DAZN