Náutico aposta na força da defesa em relação aos adversários no quadrangular da Série C
O Náutico chega para a fase decisiva rumo ao acesso com grandes marcas defensivas e vantagem sobre os concorrentes
Publicado: 04/09/2025 às 14:47
Equipe do Náutico em partida pela Série C (Rafael Vieira / DP Foto)
O Náutico inicia no próximo domingo (7) a segunda fase da Série C. O Timbu disputará seis jogos no quadrangular final para buscar o sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro e chega apostando na força da sua defesa em relação aos seus três adversários da fase decisiva.
O clube alvirrubro encerrou a primeira fase da competição com marcas históricas defensivas e uma vantagem considerável no quesito em relação aos seus concorrentes. Dono da melhor defesa da história no atual formato da Terceira Divisão, o Náutico sofreu apenas sete gols após 19 rodadas da competição nacional.
Levando em consideração um recorte ainda mais recente, o clube pernambucano tem apenas um gol sofrido nos últimos 10 jogos. A equipe acumula nove jogos sem ser vazado no período.
Em relação aos seus oponentes - Brusque, Guarani e Ponte Preta - o Náutico tem larga vantagem no aspecto defensivo. O clube catarinense chega na segunda fase com 17 gols sofridos na Terceirona, 10 a mais que o Timbu.
Os clubes de Campinas também ficam aquém dos alvirrubros nas estatísticas. O Guarani é o pior da chave no sistema defensivo, tendo sofrido 20 gols na primeira fase da Série C. A Ponte Preta, por sua vez, foi vazada 16 vezes, marca que mais se aproxima dos sete gols sofridos pelo Náutico.
Melhor ataque
Apesar de não possuir a mesma discrepância que no aspecto defensivo, o Náutico também chega ao seu quadrangular como o melhor ataque dentre os participantes. O Timbu terminou a fase regular com 25 gols marcados, enquanto todos os oponentes encerraram com 20 gols feitos.
Estreia no quadrangular de acesso
O Náutico visita o Brusque no próximo domingo (7), às 19h, no Estádio Augusto Bauer. A partida será válida pela 1ª de seis rodadas na segunda fase da Série C.