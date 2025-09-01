Náutico negocia a contratação do meia Vitinho, do Goiás

Meia Vitinho em treinamento pelo Goiás (Divulgação / Goiás )

O Náutico negocia a contratação de mais um reforço para a sequência da Série C. O Timbu está em tratativas pela contratação do meia Vitinho, que pertence ao Cruzeiro e vive período de empréstimo ao Goiás nesta temporada. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista André Rodrigues, da BandNews, e a negociação foi confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

O jovem de 21 anos vem tendo menos oportunidades com a equipe Esmeraldina na disputa da Série B e pode chegar para reforçar o clube alvirrubro por empréstimo até o final do ano. Vitinho é meia de origem e reforçaria o setor de armação, que já conta com Patrick Allan e Lucas Cardoso como opções.

A expectativa é de que a negociação seja concluída até esta terça-feira (2), já que é o dia do fechamento da janela de transferências. Regularizado em tempo hábil, Vitinho pode ser relacionado para a estreia do quadrangular de acesso, que acontece contra o Brusque, fora de casa, no próximo final de semana.

O meia surgiu na Ponte Preta e chegou a trabalhar ao lado do técnico Hélio dos Anjos. Profissionalmente, Vitinho se firmou com a camisa do Cruzeiro e disputou 24 partidas na última temporada. Apesar de perder espaço no Goiás, o jogador disputou 19 jogos, marcou três gols e deu uma assistência pelo Esmeraldino em 2025.