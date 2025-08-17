Náutico: Guilherme dos Anjos projeta quadrangular da Série C e diz não ver "adversários simples"

Após vitória por 1 a 0 contra o Anápolis, o auxiliar reforçou confiança no trabalho de análise e pregou cautela para a fase decisiva

Time do Náutico em comemoração após gol nos Aflitos (Rafael Vieira/DP Foto)

Classificado de forma antecipada para o quadrangular decisivo da Série C, o Náutico vive um grande momento na temporada. A vitória por 1 a 0 sobre o Anápolis, neste domingo (17), nos Aflitos, consolidou a equipe alvirrubra entre os melhores da primeira fase, atualmente na 2ª colocação, e ampliou a série invicta para 12 jogos.

Após a partida, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos, que esteve à beira do campo, analisou o resultado e projetou os próximos passos do Timbu. Segundo o auxiliar, a vitória contra o time goiano reforça a importância da preparação para cada duelo, independentemente da posição do adversário.

"É difícil falar sobre isso porque não existe jogo fácil. Vimos aqui hoje. O Anápolis tinha os objetivos dele, estruturou uma equipe tentando pressionar no início do primeiro tempo e, no segundo, baixou totalmente. Todo mundo é estratégico", avaliou.

Com a vaga garantida de forma antecipada, a equipe alvirrubra já começa a pensar no quadrangular, fase decisiva que definirá o acesso à Série B. Guilherme reforçou que o Náutico não vê adversários frágeis e que o equilíbrio será a marca da próxima etapa. Ele também fez questão de enaltecer o trabalho interno do clube para a partida deste domingo, em especial do departamento de análise, que tem auxiliado a comissão técnica na preparação para cada confronto.

"Não vejo nenhum adversário simples. Vejo um ou outro chegando com dificuldade psicológica. Isso pode ocorrer, mas nada que impacte na possibilidade de acesso para ninguém. É outro campeonato, a motivação sobe para todo mundo. Não temos que escolher", destacou.

"Graças a Deus e ao trabalho que a gente vem conseguindo analisar muito bem, é mérito do departamento de análise", completou.

O Náutico soma 32 pontos e segue sonhando com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Até o início do quadrangular da Terceirona, a equipe comandada por Hélio dos Anjos terá mais dois compromissos: contra o São Bernardo, no sábado (23), fora de casa, e diante do Ituano, no dia 30 de agosto, nos Aflitos.

Busca por reforços

Mirando a próxima fase, decisiva da Série C, o Náutico ainda segue ativo no mercado. A prioridade nas contratações continua sendo o setor ofensivo, confirmou Guilherme dos Anjos. Na coletiva pós-jogo diante do Anápolis, o auxiliar também revelou que ao menos um reforço pode ser anunciado ainda nesta semana.

"Espero muito que o clube possa anunciar um atleta amanhã ou terça. Estamos pedindo ao presidente, que está atendendo nossos anseios dentro do possível", comentou Guilherme.