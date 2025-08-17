Náutico x Anápolis: veja onde assistir, horário e escalações para duelo pela Série C

Em busca da classificação matemática, o Náutico recebe a equipe goiana neste domingo (17), às 19h, nos Aflitos

Jogadores do Náutico em comemoração de gol (Rafael Vieira / DP Foto)

No jogo que pode garantir a classificação matemática para a próxima fase da Série C, o Náutico recebe o Anápolis neste domingo (17), às 19h, no estádio dos Aflitos. O duelo será válido pela 17ª da Terceirona e terá transmissão de SportyNet e DAZN.

Para depender apenas de suas forças, uma vitória ou até um simples empate já é o suficiente para o clube alvirrubro. Se não pontuar nos Aflitos, o Timbu ainda pode classificar com uma derrota, mas dependerá de outros resultados.

A equipe pernambucana atualmente ocupa o 2º lugar na tabela da Série C, com 29 pontos conquistados e com uma vantagem de oito pontos em relação ao primeiro time de fora do G8. O Anápolis, por sua vez, é o 14º colocado, tendo somado 19 pontos e estando dois pontos atrás do G8. A equipe goiana ainda também pensa na permanência, estando também dois pontos acima da zona de rebaixamento.

O encontro deste domingo, inclusive, será inédito para os alvirrubros. Recém-promovido da Quarta Divisão, o Anápolis nunca enfrentou o Náutico em uma partida oficial.

Náutico

O técnico Hélio Anjos terá que lidar com alguns problemas na montagem da equipe. A baixa mais recente foi a do atacante Paulo Sérgio. O experiente jogador sofreu uma lesão de grau 1 na coxa e voltará a ser desfalque para a equipe.

Além do camisa nove, o zagueiro Mateus Silva também está se recuperando de uma lesão e é mais uma baixa no time. Por suspensão, o Náutico também terá três desfalques, todos pelo terceiro cartão amarelo. Cumprem suspensão contra o Anápolis o zagueiro Carlinhos e os volantes Auremir e Marco Antônio.

Para a vaga de Paulo Sérgio, Bruno Mezenga segue no comando de ataque após uma grande atuação contra o Londrina. Sem Mateus Silva e Carlinhos, a dupla de zaga alvirrubra deve ser composta por João Maistro e Rayan. Na vaga de volante, Wenderson deve ser promovido ao time, realizando dupla com Igor Pereira.

Anápolis

A equipe goiana conseguiu um respiro na briga pelo descenso ao bater o Brusque na última rodada. Na mesma distância entre G8 e Z4, o Galo da Comarca vem de três vitórias nas últimas quatro partidas.

Sem desfalques mais relevantes, o Anápolis deve trazer a base do último jogo para encarar o Náutico. Os destaques do time comando pelo técnico Gabardo Júnior ficm por conta dos atacante Igor Cássio e Celeri.

Ficha do jogo

Náutico: Muriel, Arnaldo, João Maistro, Rayan e Igor Fernandes; Igor Pereira, Wenderson e Patrick Allan; Vinícius, Hélio Borges e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Anápolis: Paulo Henrique, Fábio, Lucão, Rafael Costa e Verrone; Borim, Samuel Michels e Kaique; Fernandinho, Jefinho e Celeri. Técnico: Gabardo Júnior.

Local: Estádio dos Aflitos

Horário: 19h

Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM)

Transmissão: DAZN e SportyNet