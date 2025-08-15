Náutico divulga parcial com mais de 11 mil ingressos vendidos para jogo com Anápolis

O Náutico divulgou uma nova parcial para o duelo deste domingo (17), no estádio dos Aflitos, pela Série C do Brasileiro

Náutico conta com a adesão do torcedor na campanha (Rafael Vieira / DP Foto)

Com a expectativa de casa cheia nos Aflitos, o Náutico divulgou nova parcial de ingressos para o confronto contra o Anápolis. Mais de 11 mil alvirrubros já foram confirmados para o duelo deste domingo (17), às 19h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Vale lembrar que o Timbu já havia anunciado que todos as entradas promocionais já estavam esgotados, com menos de um dia do início das vendas. O setor Hexa também já está praticamente esgotado, restando poucos ingressos para serem comercializados.

O torcedor alvirrubro ainda pode adquirir o seu ingresso através do site FutebolCard, para o público geral, e do site maisfieldonordeste, para os sócios. Os valores variam dependendo do setor do estádio dos Aflitos, com o mais barato custando R$ 30,00 e o mais caro R$ 120,00.

Confira os valores:

Setor Hexa: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada)

Setor Caldeirão: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada)

Setor Vermelho: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada)

Cadeiras: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)

