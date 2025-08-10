diariodepernambuco.com.br
Náutico
NÁUTICO

Hélio dos Anjos exalta vitória do Náutico sobre o Londrina em sequência decisiva na Série C

Treinador cita adversidades na preparação e reforça ritmo para a próxima fase da competição

Gabriel Farias

Publicado: 10/08/2025 às 16:01

Delegação do Náutico após vitória sobre o Londrina no Estádio do Café/Reprodução/Redes Sociais/Náutico

Delegação do Náutico após vitória sobre o Londrina no Estádio do Café (Reprodução/Redes Sociais/Náutico)

O Náutico conquistou um grande resultado ao vencer o Londrina por 2 a 0 no Estádio do Café, neste domingo (10), pela 16ª rodada da Série C. O resultado garantiu o Timbu na vice-liderança e encaminhou a classificação para a próxima fase, coroando uma atuação sólida e estratégica fora de casa.

 

Após a partida, o técnico Hélio dos Anjos não escondeu a satisfação com o desempenho e a entrega da equipe, ressaltando a importância do resultado na busca pelo acesso à Série B. Desfalcado, na preparação para encarar o Tubarão, o Alvirrubro precisou se adequar ao confronto que tinha pela frente. 

"De todas, foi a vitória mais importante. Não porque foi a última, mas pelo que cercou esse jogo durante a semana: com dificuldades, com jogadores que tive que segurar para não colocar em campo. Campo mais pesado, e sabíamos disso. O poder do grupo foi muito determinante", expressou Hélio.

Neste domingo, o Timbu não contou com o zagueiro Mateus Silva, o lateral Igor Fernandes, o meia Lucas Cardoso e o atacante Vinícius. Além dos atletas que não foram relacionados, Hélio dos Anjos precisou deixar no banco o meia Patrick Allan e o centroavante Paulo Sérgio, ambos com queixas de desconforto.

O treinador comentou que os dois reservas na vitória sobre o Londrina estarão disponíveis para a próxima partida. Hélio fez questão de valorizar a união e a participação de todos no clube para conquistar os três pontos.

"Hoje foi do grupo, do trabalho, da competitividade, do entendimento, da comissão técnica, da direção e dos jogadores", declarou o técnico alvirrubro.

Somando 29 pontos em 16 partidas, o Náutico, mesmo com a vitória e a vaga encaminhada, vem trabalhando com atenção. Segundo Hélio, ainda há espaço para evolução do grupo em busca do acesso. O próximo compromisso será no domingo (17), às 19h, contra o Anápolis, nos Aflitos. Jogos contra São Bernardo, fora, e Ituano, dentro de casa, são os dois últimos do time alvirrubro na primeira fase da Série C.

"Hoje é um ponto importante que conseguimos para a classificação, mas, acima de tudo, temos muita coisa a melhorar. Sabemos que já conquistamos essa classificação, mas precisamos melhorar, porque um campeonato novo começa daqui a três rodadas. A melhor motivação é ganhar, é não tomar gol, e nisso o grupo está correspondendo e está motivado para terminar essa fase sempre ganhando", afirmou Hélio dos Anjos.

 

