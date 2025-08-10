Londrina x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações para duelo pela Série C

O Náutico visita a equipe paranaense neste domingo (10), às 11h, no Estádio do Café, em Londrina

Time do Náutico antes de partida pela Série C (Gabriel França / CNC)

Buscando confirmar vaga no G8 da Série C e consequentemente no quadrangular de acesso, o Náutico visita o Londrina neste domingo (10), às 11h, no Estádio do Café, no Paraná. O encontro será válido pela 16ª rodada da Terceirona e terá transmissão do DAZN e SportyNet.

O encontro na manhã deste domingo, aliás, marca um confronto direto entre as equipes. Timbu e Tubarão possuem a mesma pontuação na tabela,26 pontos conquistados, com os pernambucanos ficando à frente apenas pelo saldo de gols.

Além criar margem sobre um rival direto, a vitória do Náutico contra o Londrina também pode fazer a equipe escalar para a 2ª posição na tabela. Atualmente o posto pertence à Ponte Preta, que tem um ponto de vantagem em relação aos alvirrubros. O Timbu também busca abrir vantagem em relação ao São Bernardo, 5º colocado e que também possui 26 pontos.

Um eventual triunfo alvirrubro colocaria a equipe virtualmente classificada nesta primeira fase. No formato atual da Série C, apenas uma equipe não confirmou a sua classificação com 29 pontos, pontuação eventual do Náutico em caso de vitória no Café.

Para conquistar o feito, o Náutico terá que quebrar a invencibilidade do Tubarão atuando em seus domínios. O time paranaense está invicto em casa nesta Série C, com quatro vitórias e mais quatro empates na campanha. O retrospecto positivo, porém, ocorreu no estádio Vitorino Gonçalves Dias, onde o clube vinha mandando os seus jogos na Terceira Divisão.

Náutico

O treinador Hélio dos Anjos sofrerá com desfalques por lesão e suspensão para o duelo em Londrina. Estarão fora de ação pelo acúmulo de cartões amarelos o zagueiro Mateus Silva, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o atacante Vinícius. Além deles, o meia-atacante Lucas Cardoso e o atacante Kelvin desfalcam o Náutico por lesão.

Apesar das baixas, a comissão técnica alvirrubra também ganhará um retorno. O centroavante Paulo Sérgio volta ao time após cumprir suspensão imposta pelo STJD, devido a um cartão vermelho sofrido contra o Brusque. A expectativa é de que o camisa nove assuma a titularidade na vaga de Bruno Mezenga.

Para substituir Mateus Silva no miolo de zaga, o escolhido deverá ser João Maistro, que entrou para substituir o zagueiro no jogo contra o Retrô. Na vaga de Igor Fernandes na lateral-esquerda, o substituto natural é Raimar. A principal dúvida fica por conta do escolhido para o lugar de Vinícius. Sem a opção de Kelvin, a disputa na beirada fica entre Igor Bolt, Kayon e Marquinhos.

Londrina

O Tubarão recebe os alvirrubros com praticamente força máxima. Um dos pilares do elenco, o volante Alison retorna após cumprir suspensão na última rodada diante do Ituano. No mais, o técnico Roger Silva deve manter a base do último duelo da Terceirona.

O Londrina, inclusive, foi derrotado contra o Ituano, em Itu. O revés interrompeu uma sequência de duas vitórias seguidas da equipe. Para se recuperar e triunfar contra o Náutico, a equipe alviceleste conta com o artilheiro da Terceira Divisão. O atacante Iago Teles já balançou as redes por seis oportunidades e é o goleador isolado da Série C do Brasileiro.

Ficha do jogo

Londrina: Luiz Daniel, Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Robson; Vitinho, Iago Teles e Eliel. Técnico: Roger Silva.

Náutico: Muriel, Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Raimar; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Hélio Borges, Igor Bolt (Kayon / Marquinhos) e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Estádio do Café.

Horário: 11h

Árbitro: Tarcisio Flores da Silva(RN)

Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa e Joao Henrique Queiroz Da Silva(ambos do RN)

Transmissão: DAZN e SportyNet.