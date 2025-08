Técnico do Náutico destaca atuação de Patrick Allan: "Sabe o que eu cobrava dele"

O meia do Náutico entrou ao decorrer do primeiro tempo contra o Retrô e participou dos três gols da equipe na vitória do último domingo (3)

Patrick Allan, meia do Náutico (Gabriel França / CNC)

A vitória acachapante do Náutico sobre o Retrô no último domingo (3), por 3 a 0, teve no meia Patrick Allan um dos grandes destaques do confronto. O atleta foi acionado ainda aos 29 minutos do primeiro tempo para o lugar de Lucas Cardoso, que deixou o campo lesionado.

O camisa 20 alvirrubro entrou e mudou a história da partida, tendo participado diretamente dos três gols do Timbu no jogo. Sendo preterido na escalação inicial nos últimos jogos, Patrick Allan deixou grande impressão tendo anotado um gol e distribuído duas assistências frente à Fênix.

Em entrevista coletiva após o triunfo, Hélio dos Anjos destacou a atuação do meio-campista e ressaltou as cobranças direcionadas ao jogador para evoluir em determinadas funções do jogo exigidas pelo time.

“Vocês acham que o Patrick Allan conseguiria jogar o que ele jogou, se ele não estivesse sendo super aplicado no dia a dia? Competitividade interna que a gente chama isso. O Patrick sabe o que eu cobrava dele. Fizemos uma evolução no nosso time de um time que ataca muito a linha defensiva do adversário, e o Patrick tem essa dificuldade”, destacou o treinador.

“Com o Lucas (Cardoso) e o Vinícius pelo lado esquerdo, nós estamos fazendo isso de uma forma maravilhosa, muito positiva, esse ataque a linha. O Patrick está sendo trabalhado, porque o trabalho tático que eu faço com time que vai jogar, eu faço com os jogadores que não vão jogar, todos treinam a mesma coisa”, completou.