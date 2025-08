Sem Paulo Sérgio, Hélio dos Anjos confirma Bruno Mezenga no time titular

Recife, PE, 21/07/2025 - NÁUTICO X CAXIAS - Na noite desta segunda-feira(21), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Caxias pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos. (Rafael Vieira)

Náutico e Retrô se enfrentam no Estádio dos Aflitos, neste domingo (03), em duelo válido pela 14ª rodada da Série A de 2025. O técnico do Timbu, Hélio dos Anjos, terá um desfalque de peso para o confronto. O atacante Paulo Sérgio não poderá atuar, devido a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido ao cartão vermelho sofrido na partida contra o Brusque, pela 4ª rodada.

A Punição pegou o técnico Hélio dos Anjos de surpresa, principalmente não podendo contar com o seu principal atacante, em um uma grande partida do futebol pernambucano. Para o seu lugar, o comandante alvirrubro descartou Igor Bolt no time titular e confirmou Bruno Mezenga.

"O Bolt não vai iniciar o jogo. O bolt está em um processo de adaptação tanto dentro do clube e tanto de trabalho, ele está bem, mas não tenho porque iniciar com ele", disse o técnico alvirrubro.

"Eu sou muito tranquilo quando a minha equipe está totalmente equilibrada e eu to vendo um equilíbrio muito grande. É o natural, vai jogar o Mezenga. É um jogador que vem correspondendo taticamente aquilo que nos gostamos, que nos queremos. Da uma pequena diferença em algumas alternativas de jogos. Nós que temos fazer que a bola chegue melhor em Mezenga, ela vinha chegando bem no Paulo, principalmente jogando em casa no segundo tempo. Então nós precisamos criar e o time está procurando criar situações para essa bola chegar melhor nos definidores. O Mezenga sabe construir, ele participa da construção, mas é um jogador de muita definição, então nós temos que fazer por ele.", afirmou Hélio dos Anjos.

Paulo Sérgio

Na partida contra o Brusque, o atacante Paulo Sérgio foi expulso pelo arbitro após acertar o adversário em um lance sem bola. O STJD impôs duas partidas de suspensão ao camisa nove do Timbu, já contabilizando com a partida seguinte ao confronto, contra o Confiança, na 5ª rodada. Com isso, a outra partida da punição será contra o Retrô, nos Aflitos.