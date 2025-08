Náutico x Retrô: veja onde assistir, horário e escalações para o duelo da 15ª rodada da Série C

Náutico e Retrô se enfrentam pela Série C (Rafael Vieira / DP Foto)

Se aproximando de confirmar uma vaga entre os oito primeiros colocados da primeira fase da Série C, o Náutico recebe o Retrô neste domingo (3), às 19h, no estádio dos Aflitos. O confronto pernambucano é válido pela 15ª rodada da Terceira Divisão e terá transmissão do DAZN e SportyNet.

O Timbu chega ao duelo em boa situação dentro do G8. A equipe comandada por Hélio dos Anjos vem embalada na disputa da Série C e já acumula uma sequência de sete jogos de invencibilidade. No recorte, o Náutico conquistou quatro vitórias e empatou mais três jogos terminaram empatados.

Os bons resultados conquistados pelo clube alvirrubro o colocaram na 4ª posição da tabela, com 23 pontos somados. Restando apenas cinco rodadas para o fim da primeira fase, a equipe tem uma vantagem de cinco pontos em relação ao primeiro time de fora do G8.

A situação do Retrô é inversa na disputa da Série C. A Fênix atualmente ocupa a vice-lanterna, com 13 pontos conquistados até aqui, dois pontos a menos que o primeiro time de fora da zona de rebaixamento. O Retrô busca reação imediata para evitar o descenso para a Quarta Divisão.



Náutico

Depois de conviver com desfalques na vitória sobre o Guarani, em Campinas, o Náutico vem para o jogo nos Aflitos com praticamente força máxima. O volante Igor Pereira e o atacante Hélio Borges voltam após cumprir suspensão. O mesmo caso se aplicará ao próprio técnico Hélio dos Anjos.

O único desfalque alvirrubro acabou vindo já nas vésperas da partida. Em julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o atacante Paulo Sérgio foi punido com dois jogos de suspensão devido a um cartão vermelho sofrido em jogo contra o Brusque, já pela Série C. Como já cumpriu uma partida na suspensão automática, o camisa nove desfalca o Náutico apenas no duelo contra a Fênix de Camaragibe.

Sendo assim, Hélio dos Anjos não deverá promover surpresas em sua escalação inicial. Para o lugar de Paulo Sérgio, Bruno Mezenga volta mais uma vez a ocupar a posição de centroavante. Igor Pereira retorna para o lugar de Auremir e Hélio Borges disputa vaga com Kelvin pela ponta direita, na única posição ainda indefinida.

Um possível desfalque poderia ser o meia Patrick Allan. O atleta não viajou para o duelo contra o Guarani por dores musculares, mas já venho se recuperando durante a semana e deve estar à disposição para entrar em campo.

O sistema defensivo do Náutico deverá ser mantido em relação aos últimos jogos. Antes com dificuldades em escalar a linha de defesa ideal, o comandante alvirrubro agora vem conseguindo promover uma sequência nas peças da melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série C.

Retrô

O técnico Itamar Schülle ainda vem buscando uma equipe ideal para engrenar na Série C. Devido ao bom nível competitivo, a tendência é de que a Fênix coloque em campo uma base da equipe derrotada pelo Bahia por 3 a 2, na última quarta-feira (30), pela Copa do Brasil.

Um dos possíveis retornos será do experiente volante Fabinho, que não esteve em campo no duelo pela copa nacional. O desfalque confirmado fora de jogo fico por conta do meia Diego Guerra, que sofreu uma bolada no jogo contra o Bahia e estará fora devido ao protocolo de concussão.

Ficha do jogo

Náutico: Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Lucas Cardoso; Vinícius, Hélio Borges (Kelvin) e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Retrô: Volpi, Eduardo Porto, Robson Reis, Rayan Ribeiro e Salomão; Richard Franco, Fabinho e Rodolfo; Tales, Mike e Vagner Love. Técnico: Itamar Schülle.

Local: Estádio dos Aflitos

Horário: 19h

Árbitro: Leo Simao Holanda(CE)

Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e Jose Moracy de Sousa E Silva(ambos do CE)

Transmissão: DAZN e SportyNet.