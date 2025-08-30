Náutico reencontra Mazola Júnior após passagem apagada nos Aflitos

Mazola Júnior em passagem pelo Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Para além de importância na classificação da primeira fase da Série C, o duelo entre Náutico e Ituano deste sábado (30) também marca um reencontro do técnico Mazola Júnior com os Aflitos. O treinador atualmente comanda o Galo de Itu e retorna após passagem apagada pelo clube alvirrubro.

Mazola dirigiu o Náutico em apenas nove partidas durante o ano de 2024. Chegando ao clube em meio à disputa da final do Campeonato Pernambucano, o comandante teve um trabalho curto e deixou o Timbu após ruim início de Série C daquele ano.

A passagem do técnico contou com uma campanha de apenas duas vitórias, com mais três empates e quatro derrotas. Mazola foi demitido do Náutico com um aproveitamento de 33,3% e na 11ª posição na tabela da Terceira Divisão da época.

Vale lembrar que Mazola Júnior já reencontrou os Aflitos na própria temporada passada. O comandante era técnico do Confiança e saiu derrotado em partida válida pela 11ª rodada da Série C, pelo placar de 2 a 1.

Pelo Ituano em 2025, Mazola Júnior coleciona altos e baixos. A equipe paulista chegou a brigar na parte de baixo da tabela da Terceira Divisão, mas conquistou evolução nos resultados e agora pode garantir uma vaga no quadrangular de acesso. O técnico está disputando toda a campanha nacional do Galo de Itu e já acumula 24 jogos a frente do clube.

Dentro de campo

O jogo deste sábado, às 17h, será válido pela última rodada da primeira fase da Terceirona. O Náutico chega já classificado e buscando uma boa posição na tabela. O Ituano, por sua vez, está na briga direta pela classificação dentro do G8 e só a vitória interessa no duelo no estádio dos Aflitos.