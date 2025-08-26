Conheça Douglas Santos, cria da base do Náutico e convocado para Seleção Brasileira

O lateral-esquerdo esteve presente na lista de convocados de Carlo Ancelotti na última segunda-feira (25), atuando pelo Zenit, da Rússia

Douglas Santos, ex-jogador do Náutico (Tiago Caldas / CNC)

Uma das grandes surpresas da convocação da Seleção Brasileira anunciada na última segunda-feira (25) foi a presença do lateral-esquerdo Douglas Santos. Cria da base do Náutico, o jogador voltou a ser convocado para a seleção nacional, agora atuando pelo Zenit, da Rússia.

Douglas Santos é paraibano, mas fez toda a sua formação pelo alvirrubro pernambucano. O lateral estreou profissionalmente em 2012 pelo Timbu e rapidamente se destacou na disputa do Campeonato Brasileiro da Série A da época.

Ainda atuando no Náutico, Douglas já obteve a sua primeira convocação para a Seleção Brasileira, sendo chamado pelo técnico Felipão no ano de 2013. Após deixar os Aflitos, o atleta se aventurou no futebol italiano, pela Udinese.

De volta ao Brasil, Douglas Santos teve uma marcante passagem pelo Atlético-MG, onde conquistou o título da Copa do Brasil, em 2014, e fez parte da campanha do ouro inédito do Brasil nos Jogos Olímpicos, no ano de 2016, no Rio de Janeiro.

O defensor da base alvirrubra ainda contou com uma passagem pelo Hamburgo, da Alemanha, antes de chegar ao Zenit. Douglas Santos está desde 2019 no time russo e voltará a ter uma oportunidade pela seleção canarinha. Pelo Zenit, o jogador é um dos pilares do elenco e ostenta grandes conquistas nacionais com o clube de São Petesburgo.

Atualmente com 31 anos, o lateral-esquerdo foi um dos três jogadores da posição convocado pelo italiano Carlo Ancelotti. Sendo observado pelo comandante na próxima data Fifa, Douglas fará parte do elenco do Brasil para os duelos contra Chile e Bolívia, em setembro, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.