São Bernardo x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações para duelo pela Série C

O Náutico visita a equipe paulista neste domingo (24), às 19h, pela penúltima rodada da primeira fase da Série C

Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Comemoração, Igor Bolt ( Rafael Vieira)

Buscando terminar a primeira fase em boa colocação, após já estar classificado, o Náutico visita o São Bernardo neste domingo (24), às 19h, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. O duelo será válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, 18ª, e terá transmissão da Band e SpprtyNet.

Após o Timbu não conseguir decolar para São Paulo na tarde de sexta-feira (22), por conta de uma pane elétrica na aeronave que levava sua delegação, o clube alvirrubro pediu à CBF e conseguiu a mudança da data da partida contra o São Bernardo. Originalmente, o duelo estava marcado para o sábado (23), às 17h. Devido ao problema na decolagem e às novas previsões para o voo, o Náutico teve um atraso considerável para embarcar rumo ao território paulista.

O adversário dos alvirrubros, aliás, também já confirmou matematicamente a sua vaga na próxima fase da Terceirona. Enquanto o Timbu é o atual vice-líder com 32 pontos conquistados, o São Bernardo é o 5º lugar, tendo somado 29 pontos na competição. O Tigre do ABC tem uma remota chance de ultrapassar o Náutico em caso de vitória. Para isso acontecer, a equipe mandante terá que tirar um saldo de nove gols dos pernambucanos.

O Náutico também se preocupa com outros adversários diretos nessa briga dentro do G8 da Terceira Divisão. Em caso de empate, o Timbu poderá ser ultrapassado pela Ponte Preta, atual 3ª colocada e com 30 pontos. Em caso de derrota, os alvirrubros ainda têm chances de perder posição para o Londrina, 4º colocado e com 29 pontos.

Além da ótima fase dentro de campo, o Náutico também se apoia no retrospecto favorável frente ao rival deste sábado. Em apenas três duelos entre as equipes até hoje, o São Bernardo nunca saiu vitorioso, com dois empates e uma vitória alvirrubra no recorte.

Em relação ao momento vivido na Série C, o Timbu chega ao jogo em São Paulo com uma expressiva marca de 10 jogos de invencibilidade na disputa da competição nacional, com sete vitórias no período. Além dos jogos sem derrota, o Náutico também marca uma sequência de oito jogos seguidos sem sofrer um gol sequer. O duelo frente ao São Bernardo também servirá pela manutenção das grandes marcas que vêm sendo conquistadas pelo clube pernambucano na campanha da Série C.

Náutico

O técnico Hélio dos Anjos terá que novamente lidar com desfalques. Quatro jogadores não estarão a disposição por problemas físicos, são eles o goleiro Muriel, o zagueiro Mateus Silva, o meia Lucas Cardoso e o atacante Paulo Sérgio. Todos serão preservados e terão cautela para uma recuperação mais longa visando o quadrangular de acesso.

Em compensação, três atletas retornam após cumprir suspensão na vitória sobre o Anápolis. O zagueiro Carlinhos e os volantes Marco Antônio e Auremir voltam a estar disponíveis para reforçar a equipe.

Outro reforço que a comissão técnica do Náutico terá é o do recém-chegado Samuel Otusanya. O atacante nigeriano chegou recentemente para a sua segunda passagem no Timbu na temporada e já poderá entrar em campo contra o São Bernardo. Sam estava em atividade antes de ser contratado pelo Náutico e por isso, reuni boas condições físicas para entrar em campo. O jogador também já foi regularizado e teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

São Bernardo

O Tigre do ABC vem de uma derrota amarga na disputa da Terceira Divisão. O clube paulista foi derrotado por 3 a 0 para o Figueirense, em pleno Estádio 1º de Maio, pela última rodada da Terceirona. Antes do revés, o São Bernardo vinha em uma sequência de oito jogos sem derrotas.

O treinador Ricardo Catalá seguirá sem poder contar com o atacante Lucas Rian. Ademais, a escalação deverá ser uma base da que enfrentou o Figueirense, com destaque ao centroavante Rodolfo, que já marcou quatro gols nessa Série C, e o atacante Felipe Azevedo, rodado no futebol brasileiro e ex-jogador do Sport.

Ficha do jogo

São Bernardo: Júnior Oliveira, Hugo Sanches, Hélder, Rafael Foster e Pará; Rodmisson, Dudu Miraíma e João Paulo; Pedro Felipe, Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Ricardo Catalá.

Náutico: Wellerson, Arnaldo, João Maistro. Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Hélio Borges e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Estádio 1º de Maio, São Bernardo do Campo

Horário: 19h

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Arthur Pancieri Pires (ambos do ES)



Transmissão: Band (TV aberta) e SportyNet.