Volante Wenderson destaca força do elenco do Náutico: "Todo mundo no mesmo barco"

O volante teve a oportunidade de ser titular na vitória do Náutico sobre o Anápolis, em substituição a Marco Antônio

Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Jogador do Náutico, Wenderson (Rafael Vieira)

Um dos grandes aspectos positivos na campanha do Náutico na Série C vem sendo a força do elenco. Nesta reta decisiva da primeira fase, o técnico Hélio dos Anjos vem usufruindo da força do grupo após sofrer com desfalques, seja por lesão ou suspensão.

Um dos casos aconteceu com o volante Wenderson. Com menos espaço depois da chegada do novo treinador, o atleta votou a ser utilizado no meio de campo alvirrubro na partida do último domingo (17) frente ao Anápolis. Wenderson entrou para substituir Marco Antônio, suspenso, e teve uma atuação de destaque na vitória alvirrubra.

Em entrevista coletiva, o volante falou sobre a força do grupo e o ritmo que todos estão para buscar os objetivos do Timbu na temporada. “Sentimento é o melhor, porque é fruto do nosso trabalho do dia a dia. Nosso grupo é muito bom, então quando uma peça falta, sempre tem alguém para repor. Quem está entrando, está dando resposta e isso só ajuda a somar”, destacou Wenderson.

“Isso é o mais importante, porque está todo mundo no mesmo barco e todo mundo está mirando o mesmo objetivo. Todo mundo remando na mesma direção, não tem como dar errado”, completou.

Próximo compromisso

O Náutico volta a campo no próximo sábado (23), às 17h, ainda pela 18ª rodada da primeira fase da Série C. O Timbu visita o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.