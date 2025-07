Conselho Deliberativo aprova valor de R$ 1 milhão para a recuperação judicial do Náutico

Sede do Náutico, no estádio dos Aflitos (Rafael Vieira / DP Foto)

Passando por problemas financeiros durante a temporada, o Náutico teve um importante valor aprovado pelo Conselho Deliberativo. Em reunião na última segunda-feira (28), o Conselho alvirrubro aprovou o valor de R$ 1 milhão para ser destinado na recuperação judicial do clube. A informação foi dada inicialmente pelo repórter Anderson Gomes, da CBN, e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.



Este valor vem oriundo de dois diferentes lugares. A primeira metade faz parte do empréstimo com a Futebol Card, empresa responsável pelo serviço de ingressos do clube. A outra metade do montante vem da Prefeitura do Recife, de recurso um destinado a ajudar financeiramente o Trio de Ferro.

Essa quantia dará um fôlego financeiro importante para o Timbu. Precisando pagar as suas obrigações no processo de recuperação judicial, o executivo alvirrubro vinha com dificuldades no fluxo de caixa do clube. Com a a destinação do valor para a RJ, o Náutico poderá utilizar outras receitas focadas no futebol, sobretudo para pagamento de salários.

A aprovação também marcou o clima amistoso entre os conselheiros e o presidente Bruno Becker. Após bastidores tumultuados, o clima de diálogo vem sendo mais utilizado entre os diferentes poderes do clube.

A estabilidade financeira e política são pontos fundamentais para o êxito do Náutico na reta final da temporada. Vivendo ótimo momento na Série C do Campeonato Brasileiro, o Timbu busca o foco total no acesso à Segunda Divisão nacional.