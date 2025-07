Auxiliar do Náutico projeta classificação entre os quatro primeiros na Série C

Guilherme dos Anjos, auxiliar do Náutico e filho de Hélio dos Anjos (Gabriel França / CNC)

Com uma expressiva vitória sobre o Guarani, em Campinas, o Náutico se consolidou no G8 da Série C, grupo classificatório para o quadrangular de acesso. Os alvirrubros ocupam atualmente à 4ª posição, com uma vantagem de cinco pontos em relação ao primeiro time de fora do grupo dos oito primeiros.

Na coletiva após a vitória contra o Bugre, por 1 a 0, o auxiliar Guilherme dos Anjos revelou o objetivo da classificação entre os quatro primeiros colocados nesta primeira fase. O auxiliar técnico alvirrubro também pregou que as dificuldades serão maiores conforme vai chegando as rodadas decisivas da Terceira Divisão.

“Um jogo que a gente vinha buscar a vitória para disputar aquilo que a gente passou a ter como objetivo, que é classificar entre os quatro primeiros colocados. Fizemos a nossa parte, a verdade é essa. Nós não controlamos aquilo que os adversários vão construir em termos de resultado, mas controlamos muito bem o nosso resultado”, destacou Guilherme dos Anjos.

“Não tenho dúvida que se a gente continuar e não tomar gols até o final dessa primeira fase, nós vamos classificar. Mas cientes de que ainda faltam uma bateria de jogos dificílimos, porque vai ficando mais difícil, todo mundo tem seus objetivos dentro da competição”, completou.

O Náutico ainda disputa cinco jogos nesta primeira fase da Série C. O próximo compromisso do Timbu será um confronto local frente ao Retrô, no próximo domingo, 3 de agosto, nos Aflitos.