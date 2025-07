Guilherme dos Anjos destaca consistência do Náutico após mais uma vitória na Série C

Elenco do Náutico comemora vitória fora de casa sobre o Guarani (Divulgação / Náutico)

O Náutico segue em uma sequência de resultados positivos na Série C. Neste sábado (26), o Timbu venceu o Guarani por 1 a 0, em Campinas, e chegou ao sétimo jogo seguido sem derrota na competição nacional. O resultado fez o clube alvirrubro assumir à 4ª colocação na tabela de classificação.

Após mais uma vitória, a segunda consecutiva, o auxiliar Guilherme dos Anjos falou sobre a boa fase que a equipe vem vivendo. O auxiliar técnico destacou a consistência nas atuações da equipe e elogiou o desempenho na vitória deste sábado.“Realmente nós estamos em uma sequência de jogos extremamente consistentes. Hoje foi um jogo muito difícil, porque o adversário vinha com a intenção de se aproximar dos 8 (G8). Um jogo decisivo para eles, e a gente soube controlar esse adversário muito bem, principalmente no primeiro tempo”, destacou Guilherme dos Anjos.“Diferente do jogo passado (Caxias) que a gente teve um primeiro tempo sem chegar tanto no gol adversário, nesse jogo a gente já teve ao contrário. O primeiro tempo muito bom da nossa parte, com volume de jogo muito grande. Merecíamos sim o gol, inclusive de bola rolando”, completou.