Com consistência de Muriel, Náutico tem um paredão para chamar de seu

O experiente arqueiro trouxe estabilidade para a meta do Náutico, após dificuldades na posição

Muriel, goleiro do Náutico (Gabriel França / CNC)

O Náutico vinha sofrendo com um problema constante nas últimas temporadas. A posição de goleiro da equipe sofreu com grande instabilidade nos últimos anos, fazendo o Timbu promover mudanças na sua meta até encontrar a estabilidade com o goleiro Muriel. O experiente jogador é titular absoluto e uma das referências no elenco alvirrubro, fazendo o Náutico finalmente encontrar o seu número 1.

Para se ter noção dos problemas na meta, o ano de 2024, por exemplo, foi marcado pela troca de nomes no gol alvirrubro. Ao total, cinco arqueiros chegaram a ser titulares do Timbu durante a temporada. Após a saída de Vagner, a posição passou por muitas mudanças e o ano chegou ao fim com Renan Bragança na titularidade, que realizou apenas duas partidas pela equipe após a sua contratação.

A temporada de 2025 iniciou ainda com problemas na meta. O clube alvirrubro trouxe Douglas Borges e Wellerson, com nenhum dos dois se fixando como o titular que a torcida esperava, sobretudo após os problemas no ano anterior.

A estabilidade que o clube tanto procurava para buscar o acesso para a Segunda Divisão parece ter acontecido. Muriel foi contratado ainda no final de janeiro, chegando com um grande currículo no futebol nacional, e se firmou como o titular absoluto na meta alvirrubra.

O experiente goleiro já chegou a 24 jogos com o Náutico nesta temporada e vem ostentando grandes números defensivos. O arqueiro está há quatro jogos consecutivos sem ser vazado, e sofreu apenas quatro gols na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, após 12 jogos.

Após mais uma partida sem sofrer gols, no 2 a 0 diante do Caxias, Muriel foi elogiado pelo técnico Hélio dos Anjos. “As pessoas falam que o Muriel salva. Você já viu alguém contratar goleiro para ele tomar gol? Você contrata ele para ele defender. O Muriel está fazendo aquilo que é importante para o conjunto, não tomar gols”, disse o treinador.

Com a consistência e estabilidade na meta propiciada por Muriel e um sistema defensivo que vem mostrando força, o Náutico tem na sua defesa um grande trunfo para buscar o acesso na Terceira Divisão do futebol nacional.