Cachorro invade gramado e duelo entre Náutico e Caxias é interrompido nos Aflitos

Cachorro é atração em jogo entre Náutico e Caxias (Rafael Vieira / DP Foto)

O duelo entre Náutico e Caxias nesta segunda-feira (21), pela 13ª rodada da Série C, teve um fato curioso para além das quatro linhas. Um cachorro invadiu o gramado do estádio dos Aflitos e interrompeu o confronto.

O jogo ficou paralisado por aproximadamente cinco minutos no primeiro tempo, até o animal ser conduzido para fora. O encarregado de conseguir tirar o cachorro para a continuação da partida foi o lateral reserva do Náutico, Marcos Ytalo. A cena do animal correndo pelo campo e “driblando” os jogadores chamou atenção e roubou os holofotes do confronto.