Náutico x Caxias: veja onde assistir, horário e escalações para o duelo pela 13ª rodada da Série C

Náutico recebe o Caxias pela Série C (Rafael Vieira / DP Foto)

Visando se manter no G8 da Série C, o Náutico recebe o Caxias nesta segunda-feira (21), às 19h30, no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 13ª rodada da Terceira Divisão e terá transmissão do Nosso Futebol+.

O Timbu caiu para a nona colocação após os resultados da rodada. Já o Caxias, por sua vez, já tem a vaga para a próxima fase encaminhada. A equipe gaúcha lidera de maneira isolada a Série C, com 27 pontos.

Para superar um difícil desafio, o Náutico precisará melhorar o seu aproveitamento como mandante dentro da Terceirona. Tendo os Aflitos como um fator chave, o clube alvirrubro vem com baixo aproveitamento em casa na competição. Em seis jogos em seus domínios, o time só venceu em duas oportunidades, com mais três empates e uma derrota.

Em contrapartida do desempenho aquém como mandante, o Náutico ostenta uma invencibilidade no retrospecto histórico diante do Caxias. Em cinco encontros entre eles até hoje, o Timbu venceu três e mais dois jogos terminaram empatados.

Para o jogo desta segunda-feira, o técnico Hélio dos Anjos pode promover algumas mudanças na escalação inicial, sobretudo visando melhorar o sistema ofensivo. Já readquirindo o melhor ritmo de jogo, a expectativa é de que Paulo Sérgio já inicie entre os titulares, ganhando a vaga de Bruno Mezenga. Pelo meio, o comandante deverá optar entre Patrick Allan, Lucas Cardoso ou Marquinhos. O último foi o escolhido para iniciar a partida diante do Figueirense, porém não convenceu.

? Campo

????? Força

???? Cabeça no objetivo

???? O sábado foi de treino intenso no CT Wilson Campos! ?????????? pic.twitter.com/UU68hD26Gm — Náutico (@nauticope) July 19, 2025

O sistema defensivo alvirrubro não deverá ter mudanças. Ostentando a melhor defesa da competição, Hélio dos Anjos promoverá a manutenção da sua linha defensiva e dupla de volantes.

Em entrevista nas vésperas da partida, o treinador alvirrubro projetou o confronto diante do Caxias. “É um time (Caxias) equilibrado, com bons jogadores e algumas características bem definidas. Tem alguns jogadores que para mim são decisivos, mas o conjunto é muito forte. É um time que vem de uma sequência boa, mas eu não vejo esse time jogando totalmente dentro da gente. Nós não vamos temer. Nós vamos jogar aquilo que precisamos jogar e nós vamos melhorar sim, ofensivamente”, disse Hélio dos Anjos.

Caxias

O clube grená chega aos Aflitos com uma expressiva sequência de vitórias. A equipe ganhou os seus últimos cinco jogos pela Série C, disparando na liderança da competição. O Caxias também tem o melhor ataque do campeonato, com 22 gols marcados.

O técnico Júnior Rocha terá o retorno do meia Tomas Bastos, suspenso na vitória sobre o Anápolis. O jogador disputa vaga com Yann Rolim, autor do gol no triunfo frente aos goianos. O elenco ainda conta com o lateral-direito Thiago Ennes, ex-jogador do Náutico.

Ficha do jogo

Náutico: Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan (Lucas Cardoso / Marquinhos); Vinícius, Kelvin e Paulo Sérgio (Bruno Mezenga). Técnico: Hélio dos Anjos.

Caxias: Thiago Coelho, Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos (Yann Rolim); Iago, Calyson e Eduardo Melo. Técnico: Júnior Rocha.

Local: Aflitos

Horário: 19h30

Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO)

Assistentes: Adenilson de Souza Barros e Joverton Wesley De Souza Lima (ambos de RO)

Transmissão: Nosso Futebol+