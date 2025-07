Náutico x Floresta marca o encontro de equipes em ascensão na Série C

Náutico e Floresta se encontram neste sábado (5) (Rafael Vieira / DP Foto / @kely_fotografa / Floresta)

Visando a manutenção na zona classificatória para o quadrangular de acesso, G8, o Náutico recebe o Floresta neste sábado (5), às 17h, nos Aflitos, pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o encontro de equipes que vivem ascensão na disputa da competição nacional.

Sem vencer nas quatro primeiras rodadas da Série C, o Náutico engrenou na competição e deu um relevante salto no aproveitamento. Considerando o recorte dos sete últimos jogos pela Terceirona, o Timbu perdeu apenas em uma oportunidade, com mais quatro vitórias e dois empates.

O bom momento alvirrubro refletiu diretamente na tabela de classificação. A equipe agora ocupa a 6ª posição, com 15 pontos conquistados. Essa, inclusive, é a primeira vez que o clube pernambucano frequenta o G8 da Terceira Divisão nacional.

O Floresta também vive uma situação parecida com a do Náutico. O Verdão da Vila perdeu seus dois primeiros jogos no campeonato nacional e agora acumula apenas uma derrota nos últimos oito compromissos pela Série C. Nesse recorte, foram quatro vitórias, três empates e apenas um resultado negativo.

O clube cearense também pegou o elevador na Terceirona e já é o 9º colocado na tabela. O Floresta soma os mesmos 15 pontos do Timbu, porém com um saldo de sete gols a menos. São Bernardo (7º) e Brusque (8º) também tem a mesma pontuação dos rivais deste sábado, ficando atrás do Náutico pelo saldo de gols.