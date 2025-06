Hélio dos Anjos enaltece aspecto mental na entrada do Náutico no G8 da Série C

Hélio dos Anjos indicou Copa do Nordeste como página virada na temporada alvirrubra (Gabriel França / CNC)

O técnico Hélio dos Anjos valorizou muito a vitória do Náutico por 2 a 0 sobre o Tombense neste domingo (29), no estádio Almeidão, em Tombos (MG), pela 10ª rodada da Série C. O triunfo valeu, pela primeira vez, o ingresso do Timbu no G8 da competição. Os gols foram de Marco Antônio e Arnaldo, um em cada tempo.

O alvirrubro alcançou os 15 pontos e subiu para a sexta posição na classificação. São Bernardo e Brusque, sétimo e oitavo colocados, respectivamente, também somam 15 pontos, mas ambos têm dois gols de saldo, contra seis do Náutico.

"Vínhamos lutando por esse objetivo (entrada no G8). E hoje criamos um aspecto mental de decisão para sairmos daqui no G8. Foi altamente positiva a reação do grupo", enfatizou Hélio dos Anjos.

O Timbu volta a campo no próximo sábado (05), nos Aflitos, contra o Floresta, pela 11ª rodada da Terceira Divisão. "Quero alertar sempre que não tem nada ganho. Precisamos ainda ratificar nesses próximos nove jogos", reforçou o treinador alvirrubro.