Náutico recebe proposta de time da Bulgária pelo atacante Hélio Borges

Hélio Borges tem possibilidade de deixar o Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

O atacante do Náutico Hélio Borges foi alvo de uma proposta vinda do futebol europeu. A equipe do Krumovgrad, da Bulgária, enviou uma proposta para a contratação do atleta. A informação foi dada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.



A princípio, a negociação não teve andamento por parte do Náutico, porém ainda não foi descartada. A equipe alvirubra só aceitará negociar o jogador se for vantajoso financeiramente para o clube.

Hélio Borges vem sendo bastante utilizado na temporada alvirrubra e já entrou em campo em 23 oportunidades. O jogador também já balançou as redes quatro vezes, sendo o terceiro principal goleador do Timbu em 2025.