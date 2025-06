Tombense x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações para duelo pela 10ª rodada da Série C

Náutico busca entrar no G8 da Série C nesta rodada (Rafael Vieira / DP Foto)

Buscando emendar a segunda vitória seguida e mirando o G8 da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico visita o Tombense neste domingo (29), às 19h, no estádio Almeidão, em Tombos. A partida é válida pela 10ª rodada da Terceirona e terá transmissão do DAZN e Nosso Futebol+.

O Timbu chega ao duelo após a importante vitória na última rodada sobre o Maringá, nos Aflitos, que colocou a equipe de vez na briga pelo G8. Os alvirrubros ocupam a 9ª posição na tabela da competição, com 12 pontos conquistados e apenas um ponto atrás do 8º lugar, o Ituano.

O clube alvirrubro poderá entrar na zona classificatória para o quadrangular de acesso até com um empate, em caso de derrota do Ituano. Vencendo o jogo, os pernambucanos podem terminar a rodada na 6ª posição do Campeonato.

O Náutico tenta mostrar força também como visitante e chegar ao terceiro jogo de invencibilidade atuando longe de casa. O clube venceu o Ypiranga-RS, 4 a 0, e empatou com o ABC nos dois últimos jogos na condição de visitante. Considerando os Aflitos um grande trunfo na campanha alvirrubra, os jogos como visitante aparecem como oportunidades de somar pontos importantes na disputa nacional.

Outro aspectos importante a favor do Náutico é o retrospecto geral entre as equipes. O Tombense nunca venceu o Timbu, acumulando uma derrota e dois empates.

Para o jogo deste domingo, o técnico Hélio dos Anjos continua sofrendo com desfalques importantes. Apesar de já viver fase final de recuperação, o centroavante Paulo Sérgio segue fora da equipe, ainda sem reunir as melhores condições de jogo após uma lesão muscular na coxa.

Ainda falando de questões físicas, o Náutico poderá contar com o retorno do lateral-direito Arnaldo, recuperado de lesão na coxa. A mesma boa notícia não se extende ao zagueiro João Maistro, que segue fora se recuperando de uma lesão muscular de grau 3.

Quem também estará fora é o zagueiro Carlinhos. O defensor levou o terceiro cartão amarelo na última partida e cumpre suspensão automática no duelo. Em compensação, Auremir retorna a equipe após também cumprir suspensão, dessa vez por cartão vermelho.

Com os desfalques por questões disciplinares ou lesões, o comandante alvirrubro deverá escalar uma equipe próxima da do triunfo sobre o Maringá. Para o lugar de Carlinhos, Rayan ganhará a chance na defesa e na lateral-direita, a disputa fica entre Arnaldo e Marcos Ytalo. No meio de campo, a dúvida fica muito pelo retorno de Auremir ou a manutenção do trio formado por Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan.

Tombense

A equipe mineira chega para receber o Timbu com uma sequência de cinco jogos sem vitória na Série C. No recorte, foram quatro empates e uma derrota.

Em compensação, o Gavião Carcará ostenta invencibilidade atuando dentro de casa na Terceira Divisão nacional. Nos quatros jogos que realizou em seus domínios na Terceirona, o Tombense venceu dois e empatou mais dois.

Com a oscilação recente, a equipe de Tombos caiu para a parte de baixo da tabela e atualmente ocupa a 13ª posição, com 11 pontos conquistados.

Ficha do jogo

Tombense: Matheus, Júlio Henrique, Ianson, Roger Carvalho e Kaike; Mila, Fabrício Dias e Ingro; Pedro Oliveira, Jefferson Renan e Zé Eduardo. Técnico: Raul Cabral.

Náutico: Muriel, Marcos Ytalo (Arnaldo), Mateus Silva, Rayan e Igor Fernandes; Igor Pereira (Auremir), Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Kelvin e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Almeidão, em Tombos

Horário: 19h

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos(SP)

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Izabele de Oliveira (ambos de SP)

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol+