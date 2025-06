Guilherme dos Anjos descarta volta de Paulo Sérgio contra o Tombense

Auxiliar do Náutico destaca esforço do camisa 9 na recuperação e alerta para as limitações do CT

Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Gabriel França/CNC)

O Náutico terá, mais uma vez, que entrar em campo sem o atacante Paulo Sérgio. A torcida alvirrubra vivia a expectativa de poder contar com seu camisa 9 na partida diante do Tombense, no Almeidão, neste domingo (29), mas o retorno do jogador aos gramados será, novamente, adiado.

Durante entrevista coletiva, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos descartou a volta de Paulo Sérgio na 10ª rodada da Série C, explicando também o motivo do atraso na recuperação do centroavante, que sofreu inicialmente uma fratura no pé e, posteriormente, enfrentou uma lesão muscular na parte anterior da coxa. Quando iniciava o processo de retorno, o atleta voltou a sentir dores no mesmo local, o que exigiu mais cautela da comissão técnica e do departamento médico.

Além da atualização sobre o quadro clínico de Paulo, Guilherme fez um desabafo sobre as dificuldades estruturais enfrentadas pelo Timbu, em especial na área de fisioterapia, que afetaram diretamente o processo de recuperação de Paulo Sérgio. O auxiliar alvirrubro pontuou problemas no Centro de Treinamento do Timbu e ressaltou uma mínima estrutura para competir em um contexto de Série B do Campeonato Brasileiro, objetivo do Náutico para a próxima temporada.

"O Paulo foi uma situação complexa. A lesão dele pareceu simples no primeiro momento, mas se desenvolveu de uma forma que a gente não esperava. O desenrolar da recuperação muscular dele, na minha opinião, e a gente discutiu bastante, talvez tenha sido por um pouco da falta de estrutura", disse Guilherme.

"Essa semana chegaram todos os aparelhos de fisioterapia que precisávamos. A fisioterapia estava praticamente trabalhando com gelo e um único aparelho; todos os outros estavam quebrados. Então conseguimos a reestruturação do departamento de fisioterapia, em conjunto com pessoas que vêm ajudando", completou.

Paulo Sérgio, atualmente passando por transição no CT Wilson Campos, está sem atuar desde o dia 4 de maio, quando enfrentou o Brusque.

"É um jogador que está extremamente aplicado. O Paulo tem um envolvimento com o clube, se preocupa em estar apto. Creio que ele é o mais incomodado com isso, mas está buscando, está em um processo melhor, e acredito que, já no próximo jogo, não contra o Tombense, ele vai estar disponível para poder agregar", finalizou o auxiliar.