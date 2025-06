Kayon comemora sequência pelo Náutico após renovação e projeta duelo contra o Tombense na Série C

Kayon em treino do Náutico no CT Wilson Campos (Gabriel França/CNC)

Cria da base do Náutico, o atacante Kayon vive um momento especial no clube. Aos 21 anos, o jogador estendeu seu vínculo com o Timbu até o fim de 2027 e comemora a evolução dentro do elenco alvirrubro, onde vem ganhando espaço sob o comando do técnico Hélio dos Anjos.

Com 15 partidas disputadas na atual temporada, dois gols marcados e uma assistência, Kayon valoriza a renovação de contrato com o Náutico.

"Foi algo muito importante para mim, que vim da base do clube e trabalhei bastante. É fruto disso, junto com meus companheiros, e graças a Deus pude renovar meu contrato até o final de 2027. Creio que foi de suma importância para a sequência do campeonato e para poder buscar voos maiores", afirmou o atacante.

O Náutico, atualmente na 9ª colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, busca uma vaga no G8 para seguir sonhando com o acesso à Segunda Divisão. E Kayon acredita que o time vive um momento de virada, até pela vitória sobre o Maringá, válida pela rodada passada.

"Estávamos com a convicção de que estaríamos brigando para entrar no G-8, mas creio que agora foi o ponto de partida, a virada de chave para a gente encostar ali, atingir o G-8, não sair mais de lá e conseguir a classificação para a segunda fase. E, com fé em Deus, alcançar o nosso principal objetivo, que é o acesso à Segunda Divisão", projetou.

PRÓXIMO CONFRONTO

Com um intervalo de 13 dias entre um confronto e outro, o próximo compromisso do Timbu será diante do Tombense, fora de casa, no domingo (29). O atacante também destacou a importância do período de preparação.

"É um período longo sem jogos. Acho que, como foi na semana passada, antes do jogo contra o Maringá, é uma semana um pouco mais longa do que o normal. E eu creio que é de suma importância para ajustar e corrigir o que não foi executado", pontuou.

O duelo contra o Tombense promete ser desafiador, já que o adversário ainda não perdeu em casa nesta Série C. Apesar disso, Kayon mostrou confiança com o Náutico.

"É uma logística complicada, mas creio que o pessoal do clube está buscando a melhor maneira possível para chegarmos bem treinados e termos um bom período para descansar. Creio que vai ser um jogo de suma importância para a gente, para quem sabe vencer e entrar no G-8, respeitando o adversário, mas sempre buscando o nosso objetivo principal", finalizou.