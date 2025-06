Beto Lago: 'Bastidores tumultuados do Náutico atrapalham futuro do clube'

Edgard Montemor, executivo de futebol do Náutico (Gabriel Franca/ CNC)

Futuro em debate

Nos últimos dias, conversei com amigos, torcedores do Náutico, e o futuro do clube ressoou em suas vozes, misto de esperança e preocupação. Embora o time se encontre na 9ª posição do Brasileiro, a um ponto do oitavo colocado, o Ituano, o foco das angústias não se limita aos resultados em campo. O que realmente inquieta os torcedores são os tumultuados bastidores do clube, que parecem afastar da tão sonhada ascensão. A possibilidade de uma mudança de patamar na tabela e o acesso à Série B são ilusões que se dissipam diante das disputas internas que permeiam o clube. Em vez da união que a situação exige, o que se observa é uma fragmentação que, lamentavelmente, se reflete também em campo.

A proposta vinculante do Consórcio Timbu, que em tese poderia servir como um novo começo, esbarrou em um projeto equivocado, incapaz de unir vozes e corações em prol de um objetivo comum: o crescimento e fortalecimento do clube. No jogo político que se desenrola nas dependências alvirrubras, o aperto de mãos não delineia acordos sólidos, mas sim a perpetuação de interesses individuais que frequentemente sobrepõem-se ao bem-estar do Náutico. A falta de diálogo entre o Executivo e o Conselho, com suas agendas dissonantes e batalhas de egos, tem gerado um cenário preocupante. Em vez de abraçar a responsabilidade coletiva e zelar pela saúde financeira e administrativa do clube, o que se vê são disputas que, a médio e longo prazo, podem resultar em danos irreparáveis.

Lutas incansáveis

As reuniões no Deliberativo, esperanças de um consenso para viabilizar o clube, estão longe de se concretizar. Em vez disso, esses encontros se transformaram em verdadeiros rounds de batalha pelo poder, onde algumas vozes, ainda que de maneira velada, apoiam um lado ou outro, mas sem o comprometimento necessário para a saúde institucional. O que poderia ser um espaço para um debate produtivo se tornou um campo de conflitos que, se não solucionados, podem comprometer não apenas a atual temporada, mas o futuro do Náutico.

Qual expectativa?

À medida que se aproxima mais uma rodada, com o jogo contra o Tombense no horizonte, a pressão sobre os jogadores e comissão técnica aumenta. A expectativa é de que o time, apesar das dificuldades internas, consiga focar no desempenho esportivo e conquistar os resultados que a torcida tanto almeja. Mas é preciso lembrar que o sucesso dentro de campo está intrinsecamente ligado à harmonia fora das quatro linhas.

Como mudar?

O torcedor alvirrubro continua angustiado e cético, questionando se o orgulho individual irá continuar a prevalecer sobre a necessidade de união. É chegada a hora de refletir e agir em prol do Náutico. Que os próximos capítulos sejam escritos com a união de todos, com único objetivo: reconstruir e elevar o Náutico a novos patamares, pela transformação não apenas do time, mas de toda a instituição. Afinal, o torcedor merece mais do que promessas vazias. Ele clama por conquistas que façam jus à rica e gloriosa trajetória do Clube Náutico Capibaribe.