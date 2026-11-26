Os dois jogadores são alvos da Operação A Tropa, que apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e armas, além de lavagem de dinheiro. A investigação também envolve possíveis ligações com o Comando Vermelho (CV).

O atacante David Corrêa , do Vasco , foi preso nesta quinta-feira (26), durante uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo. Na mesma investigação, a Justiça capixaba decretou a prisão preventiva do lateral-direito Hayner , que pertence ao Santos e estava emprestado ao Vila Nova .

David foi localizado no centro de treinamento do Vasco, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A prisão foi realizada por policiais civis do Espírito Santo, com apoio de agentes do Rio de Janeiro.

Já Hayner teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. A medida faz parte das diligências conduzidas no âmbito da mesma investigação.

Suspeita de interferência nas investigações

De acordo com informações divulgadas pelo UOL e pela CNN Brasil, a decisão judicial considera mensagens encontradas no celular de David que indicariam conversas entre os dois jogadores sobre possíveis pagamentos para que testemunhas alterassem ou deixassem de prestar depoimentos.

A investigação também considera relatos de pessoas ouvidas pela Polícia Civil em novembro. Entre os elementos analisados estão supostas ofertas de dinheiro e conversas sobre intimidação de testemunhas.

A decretação da prisão preventiva de Hayner e a prisão de David ocorreram após a análise de novos elementos reunidos durante a investigação.

É importante destacar que as medidas judiciais não representam uma condenação. Os jogadores poderão apresentar suas defesas no decorrer do processo.

Passagem de Hayner pelo futebol pernambucano

A prisão de Hayner chama atenção no futebol pernambucano pela passagem do lateral por Náutico e Sport.

O defensor vestiu a camisa alvirrubra em 2016, mas teve participação bastante curta, com apenas uma partida pelo clube.

Posteriormente, em 2021, defendeu o Sport. Na passagem pela Ilha do Retiro, o lateral-direito disputou 24 jogos.

Aos 30 anos, Hayner pertence ao Santos e estava emprestado ao Vila Nova na atual temporada. Pelo clube goiano, acumulou 45 partidas em 2026. Sua última atuação aconteceu no último domingo (22), no empate com o Atlético-GO, pelo jogo de ida dos playoffs de acesso à Série B.