Ex-presidente do Santa Cruz e atualmente executivo de futebol do Retrô, Constantino Júnior, Tininho, defendeu a implementação de um fair play financeiro no futebol brasileiro e pregou uma administração equilibrada das contas do clube.

Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, o executivo da Fênix de Camaragibe expôs o problema de os gastos serem maiores do que as receitas e admitiu que o futebol nacional perdeu gatilhos de crescimento pela prática atual de gestão.

“Se o clube tem a capacidade de gerar aquela receita maior, perfeito. O Flamengo tem condição de gerar uma receita maior do que a dos demais clubes porque tem mais torcida e sabe trabalhar isso, faz parte. Mas você não pode ter uma injeção que não é oriunda do futebol para poder fazer uma folha (salarial) incompatível com a capacidade de receita”, externou Tininho.

“Fundamentalmente no futebol brasileiro é uma coisa que precisa ser muito mais discutida. E a gente discute muito pouco, porque sempre que discute o torcedor quer contratação melhor e a imprensa quer mais qualidade de contratação. Pouco se fala da criatividade para poder trazer jovens talentos. O mais fácil acaba sendo contratar e depois ver como faz, e uma hora essa conta chega. Essa conta chegou e o futebol brasileiro perdeu alguns gatilhos de crescimento”, concluiu.

O gestor também alertou sobre os recursos provenientes das ligas do futebol brasileiro, que investiram nos clubes mediante o comprometimento de percentuais das receitas por até 50 anos.

“Na tentativa de fazer uma liga, dois grupos negociaram em blocos a venda dos direitos televisivos. Injetaram um dinheiro comprometendo 50 anos. E tem clube aqui de Pernambuco (Sport) que vendeu os 50 anos por percentual de 20%, depois voltou para 15%”, disse o executivo.



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