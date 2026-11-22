Galo foi derrotado pelo Boca Juniors pelo placar de 2 a 0, em decisão disputada em jogo único, no estádio Metropolitano Roberto Melendez em Barranquilla (COL)

Boca Juniors venceu final diante do Atlético-MG ( LUIS ACOSTA / AFP)

O Atlético-MG amargou mais um vice-campeonato continental. Na noite deste sábado, em Barranquilla, na Colômbia, o time mineiro perdeu a chance de soltar o grito de campeão da Copa Sul-Americana ao ser derrotado pelo Boca Juniors pelo placar de 2 a 0, em decisão disputada em jogo único, no estádio Metropolitano Roberto Melendez. Os gols da vitória argentina foram marcados por Ascacíbar e Merentiel.

Depois de perder a final da Libertadores de 2024 para o Botafogo e repetir a dose na decisão da Sul-Americana de 2025, diante do Lanús, o time mineiro volta a decepcionar sua torcida e chega à terceira final internacional consecutiva acumulando mais um revés.

O último título internacional conquistado pela equipe de Belo Horizonte foi a Recopa Sul-Americana de 2014, conquistada diante do próprio Lanús. Naquela ocasião, o time mineiro venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Argentina, e confirmou a taça com um triunfo por 4 a 3 na prorrogação, no Mineirão. Bicampeões da Copa Sul-Americana em 2004 e 2005, o time argentino chega agora ao seu terceiro título da competição e assegura uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Que lo llevan adentro como lo llevo yo ???????????? https://t.co/4O4K54onR6 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 22, 2026

O jogo no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, não começou da melhor maneira para o time brasileiro. Diante da postura agressiva dos argentinos, o Atlético-MG não conseguiu encaixar a marcação e iniciou o confronto acuado em seu campo.

Logo aos três minutos, Éverson soltou uma bola após o cruzamento e Merentiel carimbou o travessão no rebote. Mal posicionado, o conjunto atleticano não conseguia neutralizar as jogadas pelo lado do campo de seu rival e, aos cinco minutos levou outro susto. Ascacíbar aproveitou cruzamento e estufou a rede brasileira. O lance, no entanto, foi invalidado por impedimento

A pressão dos hermanos seguiu, a equipe mineira não corrigiu seus problemas defensivos e o Boca, enfim, inaugurou o placar. Após um lance confuso na área do Atlético-MG, Ascacíbar, novamente bem posicionado, aproveitou uma sobra e empurrou a bola para o fundo da rede: 1 a 0 aos 15 minutos.

Diante deste cenário, o goleiro Éverson foi a grande figura do primeiro. Autor de pelo menos mais duas defesas difíceis, ele ainda contou com a sorte quando Blanco, com o gol vazio, desperdiçou chance incrível finalizando para fora.

Mas se no primeiro tempo, a impressão deixada pelo Atlético-MG foi preocupante, na volta do intervalo a situação piorou. Logo no início, Villa progrediu pelo lado esquerdo do campo e fez o cruzamento na medida para Merentiel, de canela, fazer 2 a 0.

A vantagem fez o Boca diminuir o ritmo e isso permitiu uma melhora do time brasileiro, que passou a criar chances, mas esbarrou, ora no goleiro rival, ora na falta de capricho no momento de finalizar. Assim, o time argentino administrou a vantagem esfriando a partida e assegurou o título com o triunfo na cidade colombiana