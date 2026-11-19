Sem vencer há três rodadas, o Tricolor Paulista recebe o Tricolor Carioca no MorumBis para tentar manter vivo o objetivo de disputar a próxima Libertadores

Fluminense recebendo o São Paulo no Maracanã (MARCELO GONÇALVES/ FLUMINENSE F.C.)

Sem saber o que é vencer há três partidas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Fluminense nesta quinta-feira, 19, no MorumBis, às 21h30, em partida válida pela 35ª rodada. O tricolor paulista precisa voltar a somar os três pontos para manter vivo o sonho de conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2027.

Apesar de a chance do São Paulo encerrar o campeonato entre os seis primeiros colocados ser remota, o clube está de olho na possibilidade de o G-6 virar G-9. Tudo depende do resultado dos brasileiros nas finais da Libertadores (Palmeiras x Estudiantes) e Sul-Americana (Atlético-MG x Boca Juniors), além da definição do futuro do Grêmio no Brasileirão. Classificado pelo menos à fase preliminar da Libertadores por ser finalista da Copa do Brasil, os gaúchos lutam contra o Z-4 e não poderiam disputar a competição continental em caso de queda.

A última vitória do São Paulo no Brasileirão aconteceu há cerca de um mês, quando a equipe do técnico Dorival Júnior derrotou o Vasco, em casa, e passou a olhar para o pelotão de cima na tabela após praticamente dar fim ao risco de rebaixamento. De lá para cá, foram uma derrota e dois empates. No último jogo antes da pausa para a Data Fifa, o time tricolor ficou no 0 a 0 com o Corinthians em clássico com mando são-paulino disputado na Vila Belmiro.

A partida de hoje também marca o retorno do torcedor ao MorumBis O São Paulo concluiu a troca do gramado após três shows do grupo sul-coreano BTS realizados em outubro. O clube aproveitou a pausa para a Data Fifa para realizar o processo, que durou aproximadamente duas semanas para ser finalizado.

O meia Bobadilla, que foi titular na vitória do Paraguai, por 2 a 1, sobre o Japão, em amistoso disputado em Singapura, não vai estar disponível para o duelo com o Fluminense. Dorival também não poderá contar com os suspensos Newton, Luciano e Ferreirinha, além de outros jogadores que estão entregues ao departamento médico, como o meia Marcos Antônio.

Pelo lado do Fluminense, o tricolor carioca emendou duas vitórias após sequência de três derrotas consecutivas e mantém-se firme na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Marcão, treinador interino da equipe até o fim do ano, deve manter a base do time que venceu as últimas partidas, com Thiago Silva na zaga e Hulk no comando de ataque.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO - Rafael; Toloi, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Djhordney, Pablo Maia e Iago; Artur, Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Hulk. Técnico: Marcão.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).