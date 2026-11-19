O Colorado precisa vencer caso queira sair da zona de rebaixamento, enquanto o Gigante da Colina quer afastar ainda mais o fantasma do Z4

Vasco e Internacional se enfrentando no Beira-Rio (Matheus Lima/Vasco)

Ainda fugindo da ameaça do rebaixamento, Vasco e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h30, em São Januário, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A situação do time carioca é bem mais tranquila, porque pode praticamente se garantir na elite com uma vitória.

O Vasco chega embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão, ambas fora de casa. Primeiro, bateu o Athletico-PR por 3 a 1 e, em seu compromisso mais recente, no último sábado (14), venceu a Chapecoense por 2 a 0, em jogo atrasado. Sob o comando de Pedro Emanuel, soma 44 pontos e vem demonstrando evolução a cada rodada.

Do outro lado, o Internacional vive uma situação mais delicada. Com 38 pontos, precisa somar pontos na sua empreitada para evitar o rebaixamento à Série B. Sob o comando de Eduardo Baptista venceu dois dos últimos três jogos. Seu compromisso mais recente aconteceu no dia 3 de novembro, quando venceu o Coritiba por 1 a 0, no beira-rio.

O Vasco deve contar com dois retornos importantes. Os volantes Thiago Mendes e Santiago Sosa estão recuperados de um desconforto na região dorsal e dores na coxa esquerda, respectivamente. Diante deste cenário, Jair volta ao banco de reservas, assim como o atacante Marino Hinestroza, que atuou na última rodada por conta de uma mudança no esquema tático.

Além da dupla no meio-campo, a comissão técnica volta a contar com o meia Nuno Moreira. O português retornou aos treinos após se recuperar de dores na coxa direita e é cotado para aumentar as opções no banco.

As principais dúvidas estão nas laterais. Lucas Piton, titular no lado esquerdo diante da Chapecoense, encara a concorrência de Cuiabano, enquanto Puma Rodríguez, escolhido para exercer a função na direita diante dos catarinenses, disputa a titularidade com Paulo Henrique. Na verdade os dois tem se revezado.

Ciente da força vascaína em São Januário, o técnico Pedro Emanuel exaltou o apoio da torcida, destacando a importância da sintonia entre os atletas e os torcedores. "Fiquei orgulhoso de ter uma torcida que reconheceu o esforço e aplaudiu mesmo na eliminação da Copa do Brasil. Quero que a equipe tenha essa relação com a torcida, que tem sofrido bastante nos últimos tempos, e nós queremos devolver o carinho com vitórias e conquistas", disse o técnico.

O Internacional conta o retorno do experiente meia Alan Patrick, liberado pelo departamento médico depois de tratar uma lesão na coxa direita. O volante Ronaldo vive a expectativa de ganhar uma oportunidade, já que Thiago Maia, seu concorrente direto, está ausente por conta de uma questão física não revelada pelo clube. Outra baixa é o zagueiro Guillermo Maripán, expulso no último jogo.

O técnico Eduardo Baptista reconheceu que é preciso buscar no Rio, mesmo apontado que a grande força é mesmo atuar no Beira-Rio. Desde a sua chegada, são três vitórias em três jogos no estádio. "Já foram três, faltam duas. Em casa, não tem negócio. Nós temos seis pontos a serem disputados e precisamos desses seis pontos. Contra o Coritiba, ganhamos por 1 a 0 e saiu das costas um peso do tamanho do Beira-Rio", comentou.

FICHA TÉCNICA

VASCO X INTERNACIONAL

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Andrés Gómez, Bruno Duarte e Facundo Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

INTERNACIONAL - Kauan Jesus; Ronaldo, Gabriel Mercado e Juninho; Aguirre, Villagra, Bruno Gomes, Alan Patrick e Matheus Bahia; Vitinho e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).