Com Arias sob os holofotes, Palmeiras e Fluminense buscam vaga na final da Libertadores

O Palmeiras saiu na frente na disputa com a vitória por 2 a 1 no Maracanã e o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para se garantir na final da Libertadores sem necessidade de ir aos pênaltis

Murilo, zagueiro do Palmeiras (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

O Palmeiras luta para conquistar, nesta quarta-feira (21), a primeira vaga na final da Copa Libertadores 2026, com as atenções voltadas para o colombiano Jhon Arias, que pode se tornar o algoz de seu ex-clube, o Fluminense.

Arias, de 29 anos, foi um dos grandes nomes do clube carioca na conquista da única Libertadores de sua história, em 2023.

Agora, ele é uma das principais armas ofensivas do Verdão para chegar à final e buscar o quarto título do clube no torneio, que se somaria às conquistas de 1999, 2020 e 2021.

O Palmeiras abriu vantagem na semana passada neste confronto da semifinal, ao vencer por 2 a 1 no Maracanã.

Sempre que tocou na bola, Arias foi vaiado sem piedade pelos torcedores do seu ex-clube.

A partir das 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, o jogador da seleção colombiana espera levar alegria à sua atual torcida.

O vencedor aguardará, na final do dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, o classificado do confronto entre Flamengo — atual campeão — e Estudiantes de La Plata, que decidirão a vaga na quinta-feira, no Rio de Janeiro.

Na semana passada, as equipes empataram em 0 a 0 em La Plata.

O Estudiantes é o único clube capaz de impedir a oitava conquista consecutiva de um time brasileiro na Libertadores, assim como uma nova final 100% brasileira, o que, caso se concretize, seria a sexta em sete anos.

O Palmeiras disputou a final do ano passado contra o Flamengo e foi derrotado por 1 a 0, em Lima.

"As pessoas têm amnésia"

Após uma breve e infeliz passagem pela Inglaterra, no Wolverhampton, Arias retornou ao Brasil em fevereiro para defender o Palmeiras.

Pouco mais de seis meses antes, ele havia deixado o Fluminense com a promessa de um dia retornar ao clube, que ele descreveu como sua "casa".

Ele marcou 47 gols e deu 55 assistências em 230 partidas com a camisa tricolor e conquistou, entre outros troféus, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana.

"Eu acho que as pessoas têm amnésia (...) Eu sou um cara que venci por esse clube, que estou na história. Coisas que ninguém pode apagar. Hoje eu defendo outra instituição na qual estou muito feliz", disse Arias após as vaias recebidas na semana anterior.

Quem não perde a memória de vencedor é o Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira.

A equipe segue na disputa pelos títulos das três competições que disputa: o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores.

No sábado, o Verdão venceu o Athletico-PR por 2 a 0, for a de casa, pelo Brasileirão, com gols do paraguaio Maurício e do uruguaio Joaquín Piquerez.

O time está a apenas um ponto do Flamengo — líder e atual campeão nacional —, com sete rodadas ainda a serem disputadas.

O capitão Gustavo Gómez chega descansado, já que cumpriu suspensão na partida do fim de semana.

Resta saber se Abel poderá contar com Vitor Roque, o melhor parceiro do argentino Flaco López no ataque, cuja presença é incerta devido a dores recorrentes no tornozelo direito.

"Não sei se será possível sequer que ele seja uma opção", afirmou o técnico.

"Ajustes"

Impulsionado por um gol nos instantes finais do jovem Wesley Natã, que na última quarta-feira ajudou a diminuir a desvantagem após os gols de Flaco López e Marlon Freitas, o Fluminense sonha com a virada longe de casa.

A partida deixou uma dúvida séria no meio-campo: Martinelli, que já defendeu a Seleção Brasileira, sofreu uma lesão no joelho esquerdo.

No entanto, a maior preocupação do técnico Marcão reside nas falhas da equipe na transição entre ataque e defesa.

Essas falhas já custaram caro no jogo de ida, no qual o Flu foi duramente castigado pelos contraataques letais do Palmeiras.

E, no sábado, pelo Brasileirão, a equipe tricolor desperdiçou uma vantagem conquistada logo no início e acabou derrotado por 2 a 1 pelo Santos.

"Precisamos fazer alguns ajustes", disse Marcão em entrevista coletiva. "Sabemos das dificuldades, mas confiamos em apresentar o nosso melhor futebol para vencer e buscar a classificação".

Uma vitória do Flu por um gol de diferença sobre o Palmeiras levaria a decisão para os pênaltis e a um duelo entre Carlos Miguel e o incansável Fábio, de 46 anos.