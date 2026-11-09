Série B: Daniel Paulista entrega cargo e tem saída confirmada do Ceará

Treinador deixa o Vozão sob risco de rebaixamento, faltando uma rodada para o fim da competição

Daniel Paulista, técnico do Ceará (Rafael Vieira/DP Foto)

O Ceará oficializou, na noite do último domingo (8), a saída do técnico Daniel Paulista.

Após a derrota por 1 a 0 em casa para o América-MG, resultado que manteve o clube sob risco de rebaixamento a uma rodada do fim da Série B, o treinador entregou o cargo durante a coletiva de imprensa.

Com o resultado negativo, o clube cearense segue com 43 pontos e pode ser ultrapassado pelo Avaí, que abre o Z-4, na última rodada da Segundona.

Para evitar a queda, o Ceará precisa de apenas um empate contra o CRB, fora de casa, para escapar. Caso seja derrotado, será rebaixado se o Avaí vencer o América-MG, também longe de seus domínios.

Os dois duelos acontecem no próximo sábado (14), às 16h30, assim como a maioria dos jogos da 38ª rodada.

O Ceará Sporting Club oficializa a saída de Daniel Paulista do comando técnico da equipe masculina profissional. A ruptura do trabalho partiu do treinador, que entregou o cargo ao fim da partida alvinegra diante do América/MG, neste domingo, 8. O Ceará já trabalha na busca de seu novo comandante. No sábado, 14, o Mais Querido visita o CRB, em seu último jogo da temporada. ???? Gabriel Silva/Ceará SC — Ceará Sporting Club (@CearaSC) November 9, 2026

Números de Daniel Paulista no Ceará

Ex-jogador e com diversas passagens como técnico do Sport, Daniel Paulista foi anunciado pelo Ceará em junho.

Ao todo, comandou a equipe em 22 partidas, somando sete vitórias, cinco empates e 10 derrotas.