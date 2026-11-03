Confusão generalizada termina com 51 expulsões em semifinal do Mineiro Sub-20

Briga entre jogadores de Uberlândia e Mamoré começou nos acréscimos do segundo tempo; número supera recorde registrado pelo Guinness Book

Briga entre Uberlândia e Mamoré terminou com 51 expulsões no Mineiro Sub-20 (Reprodução)

Em uma das semifinais do Campeonato Mineiro Sub-20 da Segunda Divisão, no último domingo (1º), Uberlândia e Mamoré protagonizaram uma confusão generalizada no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, que resultou em 51 expulsões. O confronto, válido pela partida de ida, terminou com vitória do Mamoré por 3 a 1.

De acordo com a súmula da partida, assinada pelo árbitro Fernando Patrick Drosghic Modesto, do quadro da Federação Mineira de Futebol (FMF), 48 pessoas receberam cartão vermelho em decorrência do tumulto. As outras três expulsões aconteceram por situações distintas ao longo do confronto.

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O número chama ainda mais atenção quando comparado ao recorde registrado pelo Guinness Book. Segundo o livro dos recordes, a partida com maior número de jogadores expulsos da história do futebol teve 36 cartões vermelhos. O episódio aconteceu em um confronto entre Atlético Claypole e Victoriano Arenas, pela Primera D, equivalente à quinta divisão do futebol argentino.

Com as 51 expulsões, o episódio no futebol mineiro supera em 15 cartões vermelhos a marca registrada pelo Guinness.











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A confusão começou aos 54 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, logo após o Mamoré marcar o terceiro gol da partida. Durante a comemoração, um jogador da equipe visitante teria feito gestos provocativos em direção ao banco de reservas do Uberlândia, além de proferir ofensas. A atitude desencadeou uma briga generalizada entre atletas das duas equipes.

Com o tumulto, o árbitro não conseguiu aplicar os cartões vermelhos com a bola em andamento e encerrou a partida. Todas as expulsões, no entanto, foram registradas na súmula. Ao todo, foram 22 expulsões pelo lado do Uberlândia e outras 29 do Mamoré.