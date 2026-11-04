Torcida do Coritiba pede saída de zagueiro após pênalti cometido contra o Internacional

O zagueiro Rodrigo Moledo foi cometeu um penâlti que acabou gerando a vitória do Interncional na partida desta última terça-feira (3), pelo Brasileirão Série A

Zagueiro do Coritiba comete pênalti que causa derrota do Coxa fora de casa (Reprodução)

A torcida do Coritiba se manifestou pelas redes sociais nessa terça-feira (3), pedindo a saída do zagueiro Rodrigo Moledo, devido ao pênalti cometido no confronto contra o Internacional.

O Coxa e o Colorado se enfrentaram pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro, um confronto considerado direto visto que ambas as equipes estão na considerada parte de baixo da tabela. Mesmo na 11° posição, o Coritiba tem apenas cinco pontos de diferença para o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento que é o Grêmio.

O jogo também tinha seu devido valor ao Internacional que está na briga direta do Z-4 e antes da partida se encontrava na zona de rebaixamento.

O Lance

Já no fim do jogo, no minuto 90 da partida. O atleta do Internacional, Bruno Henrique, faz um cruzamento em direção a grande área, ao tentar disputar a bola o zagueiro do Coritiba, Rodrigo Moledo acabou levantando o pé na altura da cabeça de Juninho, cometendo o pênalti, o atacante Alerrandro foi para a bola e converteu. Assim a partida terminou 1 x 0 para o Colorado que conseguiu sair da zona de rebaixamento.

Após a partida a torcida organizada do Coxa, a Império Alviverde, protestou contra a permanência do atleta na equipe principal.

“A Império Alviverde manifesta sua revolta e indignação com a atuação vergonhosa de Moledo. O pênalti cometido é INACEITÁVEL, uma demonstração de irresponsabilidade e desrespeito com uma camisa que carrega uma história centenária, exigimos a saída imediata de Moledo do clube.”, disse a torcida.