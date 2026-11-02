Fortaleza perde pênalti, mas empata com Atlético-GO e garante presença nos playoffs da Série B

O Tricolor empatou por 0 a 0 com o Dragão, na Arena Castelão, pela 36ª rodada, e assegurou presença no G-6

Maílton, lateral do Fortaleza (Mateus Lotif / FEC)

O Fortaleza desperdiçou a chance de vencer com um pênalti defendido por Paulo Vítor, mas conquistou um objetivo importante na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (2), o Tricolor empatou por 0 a 0 com o Atlético-GO, na Arena Castelão, pela 36ª rodada, e assegurou presença no G-6, garantindo, no mínimo, a disputa dos playoffs do acesso.

O resultado levou o Fortaleza aos 62 pontos, na quinta colocação Com duas rodadas restantes, Sport e Atlético-GO, ambos com 55, podem alcançar no máximo 61.

O acesso direto continua no horizonte. O Fortaleza está três pontos atrás do Juventude, segundo colocado, e ainda tem confrontos com Novorizontino e Vila Nova. Já o Atlético-GO chegou ao quinto jogo consecutivo sem vencer e permanece fora da zona de classificação, dependendo de uma reação e de tropeços dos concorrentes.

GOL ANULADO

O Atlético-GO chegou a balançar a rede logo no começo. Adriano Martins subiu mais que a defesa do Fortaleza e cabeceou para o gol, mas o segundo assistente assinalou impedimento. A posição irregular foi confirmada pelo VAR, mantendo o placar zerado.

O lance não mudou o ritmo de uma primeira etapa marcada por disputas no meio-campo e pouca criatividade. O Dragão teve mais posse de bola e conseguiu controlar boa parte das ações, mas encontrou dificuldades para transformar a superioridade territorial em oportunidades claras.

Gustavo Maia e Gustavo Coutinho foram os jogadores mais perigosos dos visitantes. Pelo Fortaleza, Maílton e Lucca Prior tentavam oferecer alternativas, mas o time tinha dificuldades para se aproximar da área e exigir intervenções de Paulo Vítor.

Paulo Autuori ainda precisou mexer na defesa antes do intervalo. Neris sentiu um problema físico e deixou o campo para a entrada de Cardona.

GOLEIROS E TRAVES SEGURAM O EMPATE

O segundo tempo começou com os mesmos problemas de construção. As equipes encontravam pouco espaço e recorriam a jogadas previsíveis, até que o Atlético-GO teve uma boa oportunidade aos 17. Terans recebeu um lançamento entre os defensores, mas João Ricardo saiu bem e impediu o gol.

O Fortaleza respondeu e passou a ameaçar mais. Aos 22, Paulo Baya quase abriu o placar com uma bela finalização, mas acertou a trave de Paulo Vítor. O lance deu novo ânimo aos mandantes, que aumentaram a presença no campo ofensivo.

Aos 32, o Tricolor chegou a balançar a rede com Cardona. A comemoração, porém, foi interrompida pela marcação de impedimento do segundo assistente. O VAR confirmou a posição irregular do zagueiro e anulou o gol, mantendo o empate sem gols

O Atlético-GO também esteve perto de marcar na reta final. Aos 40, Klebert finalizou e acertou a trave esquerda de João Ricardo, desperdiçando uma oportunidade que poderia mudar o rumo do confronto.

A principal chance do Fortaleza apareceu logo depois. Aos 41, Guilherme Lopes derrubou Rodriguinho dentro da área, e Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti. Maílton assumiu a cobrança, mas parou em Paulo Vítor. O goleiro defendeu e manteve o Atlético-GO vivo na partida, frustrando a torcida tricolor.

PRÓXIMOS JOGOS

O Fortaleza volta a campo no sábado (7), às 16h10, contra o líder Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O Atlético-GO visita o Athletic no domingo (8), às 16h, em Minas Gerais.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 ATLÉTICO-GO

FORTALEZA - João Ricardo; Neris (Cardona), Jailson (Nathan Fogaça) e Bastos; Maílton, Pierre, Ryan (Paulo Baya), Lucca Prior (Kaio Henrique) e Rodriguinho; Pedro Henrique e Chico da Costa (Lucas Sasha). Técnico: Paulo Autuori.

ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Warley (Ewerthon), Júnior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Cristiano, Henrique Freitas (Klebert) e Marrony (Terans); Geovany Soares (Matheusinho), Gustavo Coutinho e Gustavo Maia (Bruno José). Técnico: Roger Silva.

CARTÕES AMARELOS - Bastos, Maílton, Pierre e Rodriguinho (Fortaleza); Adriano Martins, Cristiano e Gustavo Maia (Atlético-GO).

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 430.169,00.

PÚBLICO - 20.736 torcedores.

LOCAL: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

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