Vitória demite técnico Jair Ventura após derrota para o Coritiba na Série A

Treinador deixa o Rubro-Negro na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com dois pontos de vantagem para a zona de rebaixamento

Jair Ventura, ex-técnico do Vitória (Victor Ferreira/EC Vitória)

O Vitória anunciou, na manhã desta segunda-feira (2), a saída do técnico Jair Ventura. Em comunicado oficial, o clube baiano informou a rescisão de contrato com o treinador e seus auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo.

A decisão acontece após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, no último sábado (31), pela Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro permaneceu na 14ª colocação, com 38 pontos, apenas dois acima do Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Jair Ventura estava no comando do Vitória desde a temporada passada, quando conseguiu conduzir a equipe à permanência na elite do futebol brasileiro.

Passagem pelo Vitória

Em 2026, o treinador disputou 55 partidas à frente da equipe baiana, com um retrospecto de 23 vitórias, dez empates e 22 derrotas.

Durante o período, Jair Ventura conquistou a Copa do Nordeste de 2026 e levou o Vitória às quartas de final da Copa do Brasil. Na nota oficial, o clube também destacou a participação do técnico na permanência na Série A em 2025.

"Deixamos nosso agradecimento por todas as conquistas e momentos marcantes, e desejamos muito sucesso na continuidade de sua trajetória", publicou o Vitória.

Passagem pelo Sport

Antes de assumir o Vitória, Jair Ventura também trabalhou no futebol pernambucano. O treinador comandou o Sport entre 2020 e 2021, período em que esteve à frente do Leão da Ilha na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.



Em 2020, fez parte da campanha de recuperação que evitou o rebaixamento do Leão da Ilha.



