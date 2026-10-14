Atlético-MG tem dois gols anulados, vence City Torque e encaminha vaga à final da Sul-Americana

Com os gols de Renier, Bernard e Borbas, o Galo bateu time uruguaio por 3 a 0 na Arena MRV, garantindo uma grande vantagem no primeiro jogo das semifinais

Reinier, meia do Atlético-MG (Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG está a 90 minutos de voltar a final da Copa Sul-Americana. Se impondo diante do torcedor na Arena MRV, teve dois gols anulados antes de comemorar a boa vitória por 3 a 0 sobre o Montevideo City Torque-URU, nesta quarta-feira, garantindo uma grande vantagem no primeiro jogo das semifinais da competição continental.

Com os gols de Renier, Bernard e Borbas, o time mineiro pode até ser derrotado por dois gols de diferença na próxima quarta-feira, às 19h, no estádio Centenário, na capital uruguaia, que mesmo assim retorna a final da Sul-Americana. Na temporada passada acabou ficando com o vice-campeonato, perdendo o título para o Lanús-ARG, nos pênaltis. Antes do jogo da volta, o Atlético-MG encara o Coritiba, no sábado, na Arena MRV, às 18h30, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Paciente, o time de Eduardo Domínguez fez mais uma vez um bom jogo coletivo, superando a ansiedade depois de dois gols anulados no começo de Renan Lodi e Lyanco. Com a bola no pé, foi superior ao adversário e construiu a vitória aproveitando bem os espaços, com dois belos gols de Renier e Bernard, ambos na primeira etapa. Na segunda etapa, atuou com estratégia e sacramentou a vantagem com outro gol coletivo, com Thiago Borbas completando para as redes.

O Atlético-MG começou a partida estudando a postura do Montevideo. Apesar de passes envolventes e transições rápidas, não conseguia passar pela defesa uruguaia bem postada e ainda desperdiçou chances. Quando conseguiu espaço e colocou a bola na rede, teve os gols de Renan Lodi e Lyanco anulados por impedimento. Para aumentar a tensão, Gabriel Delfim brilhou para evitar o gol uruguaio, em cabeçada à queima roupa de Salomón.

Após o susto, passou a explorar o contra-ataque. E foi assim que conseguiu enfim abrir o marcador. Cuello deu lindo drible no defensor e tocou para Vitor Hugo servir Renier com o gol vazio, aos 36 minutos. O gol abriu a defesa do Montevideo. Antes da ida para o intervalo, aos 42, foi a vez de Bernard puxar o contragolpe e o meia resolveu sozinho. O camisa 11 avançou sem marcação, puxou para o meio e bateu rasteiro no contrapé do goleiro para ampliar.

A vantagem fez com que o time de Eduardo Domínguez voltasse do intervalo com mais tranquilidade. Trocando mais passes e sem forçar a saída de bola do Montevideo, o Atlético-MG foi gastando o tempo do relógio, sem muita pressa para marcar o terceiro. A postura mais cautelosa, deixava a bola com o adversário, mas sem sofrer nenhum susto ao ponto de Gabriel Delfim ter que intervir

Mesmo em ritmo lento, a superioridade do time mineiro seguiu nítida. Com paciência, foi ganhando terreno e chegou ao terceiro gol sem muito esforço. Cissé lançou Lodi que cruzou rasteiro para Thiago Borbas chegar finalizando, aos 34. Com a vitória encaminhada, o Atlético-MG foi trocando passes no embalo da torcida, neutralizou qualquer tentativa de reação uruguaia e conduziu o resultado sem sustos até o apito final.