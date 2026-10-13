Ex-jogador do Santa Cruz, Mancuso se manifesta sobre investigação envolvendo licenças de treinador

O ex-jogador argentino se pronunciou por meio de nota oficial sobre o caso

Alejandro Mancuso, ex-jogador argentino (Reprodução/Redes Sociais )

O ex-jogador argentino Alejandro Mancuso, com passagem marcante pelo Santa Cruz, se manifestou nesta terça-feira (13), por meio de nota oficial, sobre a investigação envolvendo licenças falsas de treinadores de futebol.

Mancuso afirmou que, além do seu trabalho como comentarista esportivo, desenvolve atividades independentes de intermediação, incluindo a negociação de contratos entre profissionais do futebol e instituições ligadas à formação de treinadores.

O ex-atleta esclareceu que não ocupa cargo nem possui autorização institucional para representar a Associação de Técnicos do Futebol Argentino (ATFA). Mancuso também afirmou que não teve a intenção de prejudicar ninguém, relembrando sua trajetória construída no futebol.

Por fim, a nota oficial diz que a equipe jurídica do ex-jogador está examinando as informações e os registros pertinentes para esclarecer as circunstâncias de cada situação.

Confira nota na íntegra

Diante da repercussão das reportagens sobre a obtenção de licenças de treinador na Argentina, o ex-jogador e treinador Alejandro Víctor Mancuso apresenta seu posicionamento e manifesta preocupação com os efeitos das informações divulgadas sobre sua trajetória profissional.

Com mais de 30 anos de atuação no futebol, Mancuso afirma que, além de seu trabalho como comentarista esportivo, desenvolve atividades independentes de intermediação, incluindo contatos entre profissionais do futebol e instituições ligadas à formação de treinadores.

"Minha intenção nunca foi prejudicar ninguém. Ao longo desses anos, procurei facilitar os contatos e encaminhar as solicitações que chegavam até mim", declara.

Mancuso esclarece que não ocupa cargo de direção nem possui autorização institucional para representar a Associação de Técnicos do Futebol Argentino (ATFA).

Sobre os questionamentos envolvendo a documentação e as transações financeiras mencionadas nas reportagens, sua equipe jurídica está examinando as informações e os registros pertinentes para esclarecer as circunstâncias de cada situação.

O ex-jogador também manifesta disponibilidade para colaborar com os interessados no encaminhamento de documentos às instituições competentes, visando à verificação de sua origem e regularidade, sem antecipar conclusões sobre os certificados questionados.

"Tenho uma história construída dentro do futebol e considero fundamental que todos esses fatos sejam esclarecidos de maneira responsável", afirma Mancuso.

A equipe jurídica de Mancuso avalia as medidas cabíveis diante de informações que possam ser demonstradas como incorretas.



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