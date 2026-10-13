Santos lança camisas que homenageiam Pelé e marcam parceria com Neymar pai

Batizada de "O Nome Além do Tempo", a edição terá versões branca e listrada, com 1.091 unidades de cada modelo, vendidas por R$ 1.091

Coleção limitada de camisas em homenagem a Pelé (Divulgação / Santos)

O Santos anunciou nesta terça-feira (13) uma coleção limitada de camisas em homenagem a Pelé, desenvolvida com a Umbro e a Pelé Brand, marca administrada pela NR Sports, empresa ligada ao pai de Neymar. Batizada de "O Nome Além do Tempo", a edição terá versões branca e listrada, com 1.091 unidades de cada modelo, vendidas por R$ 1.091. A quantidade e o preço fazem referência aos gols do Rei pelo clube.

A principal mudança está no peito: a silhueta de Pelé em sua comemoração de gol ocupa o espaço tradicionalmente reservado ao símbolo da Umbro, deslocado para as mangas. Na camisa branca, a marca do ex-jogador aparece em preto; na listrada, em dourado. As duas versões mantêm o escudo santista e trazem o número 10 nas costas, com acabamento especial.

O lançamento transforma em produto para os torcedores uma homenagem apresentada em abril, quando o Santos enfrentou o Atlético-MG na Vila Belmiro com a imagem de Pelé no lugar da marca da fornecedora. Na ocasião, as peças foram utilizadas pelos jogadores e não chegaram ao mercado. Agora, a coleção terá etiquetas numeradas, elementos de autenticidade e uma caixa personalizada.

A participação de Neymar pai ocorre por meio da gestão da Pelé Brand. A parceria prevê outras iniciativas para aproximar a história do ex-jogador das novas gerações. "Pelé é eterno, e nosso papel é trabalhar para que seu legado continue inspirando as novas gerações", afirmou Neymar da Silva Santos, representante da marca, no material de divulgação.

O presidente Marcelo Teixeira também apresentou a coleção como parte de uma colaboração que terá continuidade. Segundo o dirigente, a proposta é preservar a memória do maior ídolo santista e oferecer aos torcedores uma peça ligada à sua trajetória.

A pré-venda começou nesta terça-feira para associados. A partir das 18h, as compras serão abertas ao público geral, conforme a disponibilidade de estoque. Cada CPF poderá adquirir até duas camisas, sendo uma branca e uma listrada, sem possibilidade de comprar duas unidades da mesma versão. Ao todo, serão disponibilizadas 2.182 peças.



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