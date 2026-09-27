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Nacional
SÉRIE B

Na estreia de Louzer, Criciúma vence Avaí no clássico catarinense pela Série B

Com o triunfo, o Tigre Carvoeiro chegou aos 50 pontos e subiu para a quinta colocação na tabela

Estadão Conteúdo

Publicado: 27/09/2026 às 15:33

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Equipe do Criciúma após vitória contra o Avaí/Divulgação / Criciúma

Equipe do Criciúma após vitória contra o Avaí (Divulgação / Criciúma)

O Criciúma venceu o Avaí por 3 a 0 neste domingo, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na estreia do técnico Umberto Louzer, a equipe da casa contou com um gol contra de Reynaldo e gols de Leandro Castan e Willean Lepo para garantir a vitória no clássico.

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Com o resultado, o Criciúma chegou aos 50 pontos e subiu para a quinta colocação na tabela. O Avaí, por sua vez, permaneceu com 30 pontos e entrou na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição.

Criciúma e Avaí fizeram uma primeira etapa de poucas oportunidades. O time da casa teve mais controle da partida e buscou principalmente as finalizações de média e longa distância, mas não conseguiu levar grande perigo ao goleiro Bruno Ferreira.

Do outro lado, o Avaí encontrou dificuldades para avançar no campo de ataque e praticamente não ameaçou Airton. Com pouca criatividade das duas equipes, o jogo também ficou marcado por disputas mais acirradas e algumas faltas duras, deixando o placar zerado até o intervalo.

O Criciúma voltou para o segundo tempo mais agressivo e rapidamente abriu vantagem. Aos três minutos, Nicolas finalizou na saída de Bruno Ferreira, que fez a defesa parcial, mas Reynaldo acabou mandando a bola de cabeça contra o próprio gol.

Aos nove minutos, o Avaí ficou com um jogador a menos após Zé Ricardo receber o segundo cartão amarelo por falta dura sobre Jhonata Robert. Com superioridade numérica, o Criciúma ampliou aos 13, quando Luciano Castan aproveitou cobrança de falta de Otero e marcou de cabeça.

O time da casa seguiu controlando a partida e fechou a goleada aos 36 minutos. Willean Lepo recebeu pela esquerda, driblou a marcação e acertou um belo chute colocado para marcar o terceiro gol do Criciúma.

O Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira, pela 31ª rodada, quando visita o Londrina, às 20h30, no VGD. Já o Avaí terá pela frente o Ceará no sábado, às 11h, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 3 X 0 AVAÍ

CRICIÚMA: Airton; Rodrigo, Rodrigo, Luciano Castán e Willean Lepo; Jean Irmer (Gui Lobo), Ronald (Eduardo de Biasi) e Fellipe Mateus; Jhonata Robert (Waguininho), Nícolas (Yuri Tanque) e Otero (Romarinho). Técnico: Umberto Louzer.

AVAÍ: Bruno Ferreira; Gabriel Simples (Wenderson), Allyson (Del Piage), Jefferson Maciel, Reynaldo e Douglas Teixeira; Zé Ricardo, Paulo Vitor (Luiz Henrique) e Daniel Penha; Rildo (Gabriel Cipriano) e Felipe Vizeu (Gaspar).

GOLS: Reynaldo (Contra), aos três minutos; Leandro Castán, aos 13 minutos; e Wilean Lepo, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Romarinho (Criciúma); Zé Ricardo, Paulo Vitor, Gabriel Simples, Jefferson e Del Piage (Avaí).

CARTÃO VERMELHO: Zé Ricardo.

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA: R$ 219.630,00.

PÚBLICO: 11.177 pessoas.

LOCAL: Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).


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Avaí , Criciúma , série b
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