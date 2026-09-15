Ex-Santa Cruz, Geovany Soares é destaque na Série B com quatro assistências em goleada
Meia, que participou do acesso Tricolor em 2025, teve grande atuação na vitória do Atlético-GO por 4 a 0 diante do Criciúma
Publicado: 15/09/2026 às 12:34
Geovany Soares, meia do Atlético-GO (Raphael Teixeira / ACG )
Ex-jogador do Santa Cruz, o meia Geovany Soares chamou atenção após dar quatro assistências na goleada do Atlético-GO por 4 a 0 sobre o Criciúma, no último domingo (13).
O atleta de 26 anos chegou à marca de oito passes para gol na Série B, ficando atrás apenas de Rômulo, do Novorizontino, e Janderson, do Vila Nova, no quesito.
Na última temporada, o meio-campista defendeu o Tricolor do Arruda em 23 partidas na Série D, tendo balançado as redes cinco vezes.
Geovany Soares foi decisivo no acesso Coral
Também foi com uma assistência que a passagem de Geovany Soares pelo Santa Cruz ficou marcada.
Foi dele o passe para o gol de Ariel, que garantiu a vitória do Tricolor por 1 a 0 sobre o América-RN, no jogo de ida das quartas de final da Série D de 2025.
Na volta, em Natal, os pernambucanos conseguiram um empate por 1 a 1, que garantiu o acesso à Série C.
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