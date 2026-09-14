Grêmio anuncia chegada de Renato Gaúcho para evitar o risco de rebaixamento no Brasileiro

Em sua quinta passagem pelo clube onde foi revelado, o treinador assinou contrato somente até o final da temporada

Renato Gaúcho, novo técnico do Grêmio (Divulgação / Grêmio)

Com o objetivo claro de evitar o risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Grêmio recorreu a uma "solução caseira" e oficializou, nesta segunda-feira, o nome do ídolo Renato Gaúcho como treinador da equipe nesta reta final da competição para substituir o português Luís Castro.

O acordo entre as partes já estava definido desde domingo restando apenas detalhes para que fosse divulgado. Em sua quinta passagem pelo clube onde foi revelado, o ex-atacante assinou contrato somente até o final da temporada.

Neste curso espaço de tempo, ele vai ter de trabalhar em duas frentes. A prioridade, claro, é manter o time na Série A do Nacional. A segunda, é tentar levar a agremiação às finais da Copa do Brasil. Os gaúchos buscam o direito de decidir o troféu em dois jogos contra o Atlético-MG, pelas semifinais. Os encontros acontecem nos dias 1º e oito de novembro.

O retorno de Renato teve um roteiro anunciado. O próprio técnico confirmou o acordo ao publicar uma foto nos stories, ao lado da filha e vestindo o uniforme do clube gaúcho. Na postagem, ele escreveu: "Oi, torcida gremista! Estou muito feliz com a minha volta". Minutos depois da publicação o treinador apagou a postagem.

Aos 64 anos, esta será a quinta passagem de Renato Gaúcho pelo comando do Grêmio. O treinador estava livre no mercado desde julho, quando deixou o Vasco. Ao todo, Renato soma 552 jogos à frente do clube, divididos em quatro passagens anteriores.

O seu último trabalho no clube gaúcho aconteceu entre 2022 e 2024, período em que comandou o Grêmio em 141 partidas. Ele deixou a equipe após o fim da temporada de 2024, quando seu contrato chegou ao fim e as duas partes optaram por não renová-lo. Na passagem, conquistou dois títulos do Campeonato Gaúcho e terminou como vice-campeão brasileiro em 2023.

A estreia em seu novo emprego deve acontecer já neste final de semana, quando o time vai tentar a reabilitação no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, na Arena gremista, em Porto Alegre.

A situação do clube não é nada confortável no que diz respeito à classificação no Nacional. Nos últimos cinco compromissos, a equipe gaúcha sofreu quatro derrotas e obteve apenas um triunfo, nos 3 a 1 sobre a Chapecoense. Com 28 pontos, o Grêmio é o 16º colocado e tem a mesma pontuação de Vasco (17º) e Internacional (18º), os dois primeiros times na zona de rebaixamento. O Remo é o vice-lanterna (23) e a Chapecoense aparece em último (17).



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