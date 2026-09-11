Santos atende pedido de Neymar e acerta com Philippe Coutinho até dezembro

Philippe Coutinho (Matheus Lima/CRVG)

O Santos encaminhou a contratação de Philippe Coutinho. O meio-campista de 34 anos irá realizar exames médicos nesta sexta-feira, 11, e assinar um contrato de curta duração, somente até o final da temporada, em dezembro.

A contratação foi um pedido expresso de Neymar à diretoria do Santos, que avaliou positivamente a contratação. O diretor de futebol Alexandre Mattos atendeu ao desejo do camisa 10 e conduziu as negociações com celeridade.

Coutinho estava sem clube desde fevereiro, quando antecipou o fim de contrato com o Vasco, que iria até junho, alegando problemas de saúde mental. Havia a expectativa do meia se transferir para o futebol dos Estados Unidos, o que acabou não acontecendo.

No Santos, Coutinho vai reeditar dupla que fez com Neymar com a camisa da seleção brasileira. Juntos, eles conquistaram o título do Sul-Americano Sub-17, em 2009, e disputaram a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, como os protagonistas do time brasileiro.

Revelado pelo Vasco e vendido precocemente à Inter de Milão, Coutinho viveu o auge de sua carreira no Liverpool, onde se consolidou como um dos melhores meias do futebol mundial.

Suas atuações o levaram ao Barcelona em uma transferência recorde, de 142 milhões de libras (R$ 887,5 milhões), mas não se firmou na Espanha e foi emprestado ao Bayern de Munique, conquistando a Champions League da temporada 2019/20 sobre o PSG de Neymar. Ele ainda passou ainda pelo Aston Villa, da Inglaterra, e pelo Al-Duhail, do Catar, antes de retornar ao Vasco.

Nesta janela de transferências do meio do ano, a diretoria santista agiu forte no mercado para reformular o elenco comandado por Cuca e garantiu reforços de medalhões após derrubar o transfer ban. Além de Coutinho, o clube confirmou as contratações do lateral-direito Rodinei, dos meio-campistas Arthur e Lima e do atacante Everton Cebolinha.

No Campeonato Brasileiro, o Santos busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto na Copa Sul-Americana está a um passo da semifinal após vencer o Atlético-MG por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final.